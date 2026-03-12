バッファローは、「半固体電解質」を採用した「半固体モバイルバッテリー（BMPBSA10000 シリーズ）」を4月下旬に発売する。実売価格は5990円。12日から先行予約を受け付けており、数量限定の「先行予約特別枠」では500円割引の5490円で購入できる（後述）。

同製品は、従来のモバイルバッテリーに搭載されているリチウムイオンに比べ安定性の高い「半固体」電解質を採用することで、発火や発煙などの発生リスクを抑制している。釘刺し試験や圧壊試験を実施し、安全性を確認している。また、同製品は燃えないことから「破損に気づかない」という特徴を持っているため、「破損しても人体に影響を与えるガスが発生しないこと」も確認しているという。

バッテリー容量は1万mAh。端子はUSB Type-Cで、USB Power Delivery 3.0に対応し最大30Wの出力に対応。厚さは15.2mmで、重さは約210g。

本体には、USB Type-Cケーブルにもなるストラップ（長さ約23cm）が備えられている。断線リスクを抑えたナイロン生地の高耐久設計ケーブルと、厚みのあるスマホケースを付けたままでも使えるコンパクトなコネクターが採用されている。

4月下旬より順次、Amazon・楽天市場で販売される予定。500円引きで購入できる数量限定の「先行予約特別枠」を用意し、3月12日よりAmazonで予約が開始される。枠がなくなり次第、通常価格での予約となる。