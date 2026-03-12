東日本大震災から１５年となったきのう、山形市では犠牲者を悼むキャンドルナイトが行われました。

【写真を見る】温かな明かりがあたりを照らす 震災の犠牲者を悼むキャンドルナイト 東日本大震災から15年（山形市）

温かなキャンドルの明かりがあたりを照らします。

キャンドルナイト「追悼・復興への祈り」は行政機関やＮＰＯ、ボランティア団体などでつくる実行委員会が、毎年３月１１日に開いています。

２万２０００人を超える死者・行方不明者を出した東日本大震災から１５年。

山形市の文翔館前広場では、きのう午後５時半から被災地の追悼と復興を祈るセレモニーが行われ、会場は、メッセージが書かれたおよそ４００本のキャンドルによるあたたかな明かりで包まれました。

訪れた人「震災を経験した方々の思いや当時の出来事を伝えていくことが今後の防災にも繋がると思うので、一人でも多くの命を救うためにもこういう活動が大事だと思った」

県によりますと、県内では先月（２月）１日時点で１０８１人が今も避難生活を送っています。

参加者は犠牲者の冥福を祈り静かに揺れる炎を見つめていました。