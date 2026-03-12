Uber Technologies、日産自動車、Wayveの3社は、ロボタクシーの開発と展開に関する覚書（MOU）を締結した。2026年後半に東京で試験運行開始を目指す。

新型「日産リーフ」をベースとしたロボタクシーの試作車

（日産自動車ニュースルームより）

試験運行で使用される車両は、Wayveの「AI Driver」を搭載した新型「日産リーフ」の試作車。Uberのプラットフォームを通じて提供され、普段の移動としてロボタクシーサービスを体験できる。

初期段階では訓練を受けたセーフティードライバーが同乗し、車両はUberのネットワーク上で運行される。

このプロジェクトは、WayveとUberが世界10都市以上で展開を計画するロボタクシー事業の一環。Uberにとって、今回が国内初の自動運転車パートナーシップとなる。

タクシー事業者と提携してロボタクシーを提供する計画で、関係省庁との連携や提携パートナーの選定が進められている。

HDマップ不要の自動運転AI

日産リーフに搭載されるWayveのAI Driverは、高精度なHDマップを使用しないことが特徴。実世界のデータから学習し、新たな道路や都市環境に適応して走行できる。交通量が多く道路構造が複雑な東京でも迅速な導入が可能になるという。