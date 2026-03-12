コンビニ大手のファミリーマートは地域貢献活動の一環として、県警の警察官採用試験の広報を支援する取り組みを始めました。



ファミリーマートは、県内103店舗に設置されたモニターで県警の警察官採用試験を紹介する映像を放映しています。映像では、今年度の採用試験から民間企業でも使われる適性検査「SPI3」が導入されることや論文が事前提出方式になり、より受験しやすい制度に変わったことなどが紹介されています。



■ファミリーマート 和田泰孝さん

「我々コンビニエンスストアは、社会インフラとして街の安全も担っておりますので、県警と協力し地域の安全・安心を担っていければと思っております。」



映像は、3月30日まで放映される予定です。