元乃木坂４６でタレントの松村沙友理が１２日、都内で行われた「Ｈａｐｐｙくじ『セブン―イレブン』商品発表会」に出席し、母の顔を見せる場面があった。

この日は第１子出産を発表後、初めての公の場。「ママりんごになりました」と笑顔全開の松村は「それがすごいハッピーでうちの子、すごい笑ってくれる。ニコニコチャンで赤ちゃんこんな笑うんだって幸せを感じている。アイドルの素質があると感じている。話しかけると笑ってくれるし、テレビを見て一人で笑っていると一緒に笑ってくれる」とコメントした。

セブン―イレブンの人気商品があたるくじ。特賞の「からあげ棒」のクッションを抱いて登場し「乃木坂４６時代に『からあげ姉妹』っていうユニットを生田絵梨花ちゃんとやらせてもらっていて。あと本当にプライベートでも唐揚げが大好きで、セブン―イレブンさんに行くといつもからあげ棒を買っていた」という大好物の前に満面の笑み。フォトセッションで報道陣から「クッションをあやすようなしぐさで…」とリクエストされると、赤ちゃんを抱くようにクッションを優しくなでるなど母の顔を見せていた。

クッションは全長９０センチで「こんなに大きいのを食べられたら幸せだな。（完食は）余裕ですね。１００本食べたい」。その後もＡ賞の「金のマルゲリータ」のクッションを見ると「出産がんばっておなかペコペコ。１００枚お願いします」とオーダーし、笑いが起こった。