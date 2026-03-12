「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」からの発表です。

【映像】「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」が不正投票について注意喚起

「【重要なお知らせ】投票に関する注意喚起

現在、SNS上にて『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の投票に関連し、金銭のやり取りを伴う「投票枠の売買」の投稿が確認されております。

本番組における投票は、お一人様一票の公正な参加を前提としております。

投票権の売買・譲渡・金銭を伴う投票依頼や代行行為は一切認めておりません。

これらの行為は、番組および投票の利用規約に違反するだけでなく、金銭トラブルや詐欺被害等の重大なトラブルに発展する恐れがあります。

皆さまにおかれましては、個人間での金銭のやり取りや個人情報の提供は行わないよう、十分ご注意ください。

なお、SNS等における個人間の取引・やり取りにより生じたトラブルや損害等につきましては、本番組としては一切の責任を負いかねます。

違反行為が確認された場合には、該当する投票を無効とし、法的措置を検討することがあります。番組公式が金銭を伴う投票協力を呼びかけることは一切ございません。

皆さまに安心して番組をお楽しみいただくため、ご理解とご協力をお願い申し上げます」

（『ABEMA NEWS』より）