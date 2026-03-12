開催中のＷＢＣを国内独占ライブ配信する動画配信サービス・Ｎｅｔｆｌｉｘでは、１次ラウンドから実施している「ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」について、１５日の準々決勝・ベネズエラ戦での開催地が決まったことを発表した。

この企画は、野球日本代表「侍ジャパン」選手３０人の出身地や、ゆかりの学校・チームがある地域で、日本代表戦のパブリックビューイングを実施し、地元の人々、そして未来のヒーローである子どもたちが一体となって応援できる場をつくる−というものだ。

「地元のヒーローを地元で応援する」体験価値を創出することで、臨場感と一体感を高め、家族や地域が一体となって試合の感動を共有し、特に子どもたちに夢や挑戦意欲を与えることでＷＢＣの熱量を全国に広げ、野球文化の継続的な活性化に貢献することを目指している。

開催自治体の一覧は下記の通り。

【開催自治体・学校一覧】

北海道茅部郡鹿部町

秋田県秋田市

岩手県奥州市

東京都荒川区

神奈川県相模原市

長野県中野市

福井県大野市

愛知県尾張旭市

京都成章高校（京都府京都市）

奈良県生駒郡斑鳩町

奈良県五條市

兵庫県多可町

岡山県備前市

長崎県大村市

大分県大分市