【ＷＢＣ】日本・ベネズエラ戦ＰＶの開催地決定 大谷翔平、鈴木誠也の故郷や北山亘基の母校など全国各地
開催中のＷＢＣを国内独占ライブ配信する動画配信サービス・Ｎｅｔｆｌｉｘでは、１次ラウンドから実施している「ホームタウンヒーロー・パブリックビューイング」について、１５日の準々決勝・ベネズエラ戦での開催地が決まったことを発表した。
この企画は、野球日本代表「侍ジャパン」選手３０人の出身地や、ゆかりの学校・チームがある地域で、日本代表戦のパブリックビューイングを実施し、地元の人々、そして未来のヒーローである子どもたちが一体となって応援できる場をつくる−というものだ。
「地元のヒーローを地元で応援する」体験価値を創出することで、臨場感と一体感を高め、家族や地域が一体となって試合の感動を共有し、特に子どもたちに夢や挑戦意欲を与えることでＷＢＣの熱量を全国に広げ、野球文化の継続的な活性化に貢献することを目指している。
開催自治体の一覧は下記の通り。
【開催自治体・学校一覧】
北海道茅部郡鹿部町
秋田県秋田市
岩手県奥州市
東京都荒川区
神奈川県相模原市
長野県中野市
福井県大野市
愛知県尾張旭市
京都成章高校（京都府京都市）
奈良県生駒郡斑鳩町
奈良県五條市
兵庫県多可町
岡山県備前市
長崎県大村市
大分県大分市