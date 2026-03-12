イラクのアルビルにある米領事館とアルビル国際空港付近で爆発が発生した＝12日早朝/Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/Anadolu/Getty Images

（CNN）湾岸諸国では12日早朝、石油施設やタンカーが攻撃を受け、各国はイランのドローン（無人機）やミサイルの新たな波を迎撃する対応に追われている。

イラク： CNNが位置情報を特定した映像には、イラクのクルド自治区にあるアルビル国際空港から煙が上がる様子が映っている。これに先立ち、イラクの領海では外国籍の石油タンカー2隻がイランのドローンの攻撃を受け、少なくとも1人が死亡、38人が救助された。イランは関与を認め、水中ドローンによる攻撃でタンカーを爆破したとしている。

サウジアラビアの国防省は油田が集まる東部で20機を超えるドローンを迎撃し、破壊したと発表した。

バーレーン： バーレーンでは北部ムハッラク県の施設の燃料タンクを標的にしたイランの攻撃があった。内務省は近隣の四つの町や村の住民に対し、煙や炎の影響を避けるため、自宅にとどまって窓を閉めるよう注意を促した。

アラブ首長国連邦（UAE） は「イランから飛来するミサイルやドローンの脅威」に防空システムが対応していると発表。ドバイ政府広報局は、クリークハーバー付近の建物にドローンが落下したこと、小規模な火災を鎮火したことを明らかにした。

クウェート： クウェート軍は「敵のミサイルやドローンの脅威」に防空システムが対応していると発表した。