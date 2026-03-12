お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！（49）が、11日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜午後11時15分）に出演。松本伊代の天然エピソードを語った。

芸能界のうわさ話を語るトーク企画で、くっきー！は松本に関する話を披露。「松本伊代さん。関西で仕事一緒になったんですけど。終わって僕新大阪にいたら、伊代さんもマネジャーたちと新大阪のホームに上がってきたんです」と、収録後に新大阪駅のホームで再会したという。

続けて「さっきはお疲れさまでした、ありがとうございましたって見たら、ピンマイクついてた。外し忘れてた」と松本が収録で使用したピンマイクを付けたまま帰っていたことに苦笑した。しかし「でもよう考えたら、ピンマイク外し忘れてるけど私服に戻ってる。意味分からんやん」と私服にマイクが付いていたことに疑問を示し、「楽屋帰って1回自分の服に着替えて、もう1回自分で（マイクを）付けて」と行動を想像して大笑いした。

くっきー！は「ピンマイク付いてますやん！って言うたら、『わあホントだ！ホントだ！』とか言ってて。『いつか返さなきゃね』みたいな感じで帰って行った」としたが、「こっからは聞いた話なんですけど。伊代さん多いんですって、そのまま帰っちゃうのが。それで制作会社2個つぶれたらしいですよ。ピンマイク意外と高いから」とジョークを飛ばしていた。