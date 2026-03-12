【G'AIM'E WORLD CHAMPIONSHIP 2026】 3月14日9時～4月12日9時 開催

達成電器は、ガンコントローラー「G'AIM'E」を採用した特別企画「G'AIM'E WORLD CHAMPIONSHIP 2026（以下、GWC2026）」をオンラインにて3月14日9時から開始する。期間は4月12日9時まで。

ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント）から、1996年3月にアーケード版「タイムクライシス」がリリースされ、今年2026年で30周年を迎える。「GWC2026」は、「タイムクライシス」30周年を記念して開催される。

本企画では「エンジョイ部門」と「アスリート部門」の2種類が用意されており、それぞれ達成電器の公式Xおよび「G'AIM'E」公式Xまたはインスタグラムにて実施される。「エンジョイ部門」、「アスリート部門」の両方への参加も可能となっている。

参加方法と景品について

エンジョイ部門

（1）達成電器のXと「G'AIM'E」公式Xまたはインスタグラムをフォロー。

（2）3月14日に達成電器のXから発信される「GWC2026」開幕のお知らせの投稿をリポスト

（3）STAGE1の最終タイムの写真を「G'AIM'E」のガンコンも一緒に映るように撮影し、自身の国旗のスタンプ+ハンドルネームと「#GWC2026E」を記載して投稿

例）KOMUGI #GWC2026E

アスリート部門

（1）達成電器のXと「G'AIM'E」公式Xまたはインスタグラムをフォロー。

（2）3月14日に達成電器のXから発信される「GWC2026」開幕のお知らせの投稿をリポスト

（3）最終ステージ終了時点を含む直前の20秒間のプレイ動画（「G'AIM'E」のガンコンでプレイしていることがわかるようにガンコンも必ず映す）と、自身の国旗のスタンプ+ハンドルネーム、「#GWC2026A」を付けて投稿

例）KOMUGI #GWC2026A

毎週木曜日にランキングが発表され、自分が今どの位置にいるのか確認することができる。詳しくは、達成電器ウェブサイト「GWC2026」特設サイトにて確認してほしい。

「G'AIM'E×タイムクライシス」を持っていない場合は、対象店舗からのデモ試遊にて参加可能となる。対象店舗は特設サイトにて一覧を確認できる。さらに、デモ試遊を希望する店舗も同時に募集する。

主催：達成電器株式会社

大会問い合わせ先：office@tasseidenki.co.jp

豪華な景品がラインナップ

A賞は、直径7cmのずっしりと重みのある「GWC2026」と「タイムクライシス」30周年記念のコラボメダル。裏面には希望の名前が印字される。また、B賞は各部門の優勝者と参加者全員の中から3名に、最大8万円分のAmazonオンラインギフトカードが贈られる。

A賞：「GWC2026」と「タイムクライシス」30周年記念のコラボメダル

裏面には希望の名前が印字される、世界に1つしかないメダル。アスリート部門とエンジョイ部門、各部門の1位から3位までの入賞者（計6名）に贈られる

B賞：最大8万円分のAmazonオンラインギフトカードをプレゼント

・アスリート部門の優勝者：8万円分のAmazonオンラインギフトカード（副賞）

・ エンジョイ部門の優勝者：8万円分のAmazonオンラインギフトカード（副賞）

・ エンジョイ部門、アスリート部門参加者全員の中より選定された3名に5万円分のAmazonオンラインギフトカードをプレゼント

※投稿のリポストやいいね、コメントのほか、スコアを伸ばすための努力などを観点に総合的に判断し、選出される

誰でも参加できる特別企画賞も

達成電器の公式Xをフォローし、3月14日に達成電器が発信する「GWC2026」の投稿にLIKE（いいね）と「#GWC2026」のハッシュタグを付けリポストした人の中から、抽選で3名に「G'AIM'E×タイムクライシス」30周年記念特別コイン＆コースターセットが当たる特別企画賞も用意される。コメントをすれば当選率がアップする。なお結果発表は4月14日に行なわれ、当選者にはDMが送られる。

