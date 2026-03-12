「冒険家エリオットの千年物語」新たなキャラや冒険の楽しみ「ネコさがし」など最新情報公開
スクウェア・エニックスは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Windows/Steam用アクションRPG「冒険家エリオットの千年物語」の最新情報を公開した。本作の発売日は6月18日で、Steam版のみ6月19日に発売される予定。
本作は、ドット絵と3DCGを融合した「HD-2D」シリーズで初となる完全新作アクションRPG。今回、新たな登場キャラクターたちのほか、不思議な建物「生命の社」や「Drop Bonus」、冒険の楽しみ「ネコさがし」などのゲーム情報について公開された。【STORY】
「千年の時を跨ぐ、4つの時代の物語」
冒険家エリオットと相棒の妖精フェイは、ヒューザー王国の姫「ヒューリア姫」にかかった呪いを解くため、「時の扉」をくぐり4つの時代を行き来する。
自らの生きる時代「加護の時代」から過去へ、さらに過去へとめぐる旅路――
蛮族がはびこるフィレビルディア大陸を舞台に4つの時代を旅する中で、ある脅威が彼の運命を飲み込んでいく。
エリオットたちの生きる加護の時代
人間たちが滅びかけた再建の時代
魔力で繁栄を極めた魔法の時代
原初の種族が生きる萌芽の時代【「再建の時代」について】
エリオットたちが暮らす「加護の時代」より過去の「再建の時代」。かつて繁栄していた形跡を残しながらも、人間たちは滅亡の危機に瀕していた。
この時代、蛮族を退ける「加護の魔法」は存在せず、人々は「リトルホープ」と呼ばれる村に身を寄せ合うように暮らし、限られた物資と兵力で何とか生活を維持していた。
多くの民が絶望を抱える中、一人の若者がわずかな灯を胸に立ち上がる――。
キャラクター紹介
ヒューリック
CV：岡本 信彦
リトルホープの村に住む冒険家。
偶然知り合ったエリオットと意気投合し、冒険で見つけた珍しい遺跡や宝の情報を教えてくれる。
大陸中を旅しながら、幼なじみのディオナの病気を治す方法を探しており、冒険で得た力や知識で、暗い世の中を変えたいと願っている。
ディオナ
CV：戸松 遥
リトルホープの村に住む、ヒューリックの幼なじみ。
病気がちであまり外には出られないが、心優しく気立ての良さから、村の人たちからも慕われている。無茶な冒険を続けるヒューリックの無事をいつも案じており、心配のあまり、言い合いに発展してしまうこともある。
カロテシア
CV：斎藤 千和
リトルホープの村に住む歴史研究家。ヒューリックやディオナの友人でもある。
人々が日々の暮らしに追われる時代にも関わらず、人間の歴史に強い関心を持っており、研究を続けている。
ヒューリックと同じ冒険家をしているエリオットにも興味を抱き、研究者視点からのアドバイスをくれる。
SYSTEM
アクセサリ
エリオットは武器や魔石の他にアクセサリも装備でき、メニュー画面からいつでも付け替えが可能。アクセサリには冒険に役立つ様々な効果が宿っている。ダンジョンや敵に応じて状況にあったアクセサリを装備しよう。
「見切りのモノクル」を装備すると、ジャストガードの受付時間が100%上昇する。遠くから攻撃してくる敵にも強力な攻撃を繰り出すボスにも有効なアクセサリ
「オチナイのお守り」を身に着けていると奈落やマグマに落ちた時に受けるダメージが0になる。足場が狭い場所や浮島が多いダンジョンでは重宝する
クエスト
各時代にはエリオットの力を必要としている人がおり、頼みを聞いたり、困りごとを引き受けたりするクエストを受けることができる。クエストでしか手に入らないアイテムもあるので積極的に挑んでみよう。
頭上にクエストのマークが出ているキャラクターに話しかけるとクエストが開始。フィールド上にあるアイテムを収集したり、蛮族を倒したりと、内容は様々
ストーリーが進行するとクリアできなくなるクエストもある。アラートが表示されたら、クエストクリアを目指そう
生命の社
フィールドには「生命の社」と呼ばれる不思議な建物が点在する。「生命の社」ではプレーヤーの技量や思考が試される試練が与えられ、これをクリアすると特別な報酬がもらえる。
「生命の社」の入口にはセーブができる「冒険の道しるべ」がある。「冒険の道しるべ」は近づくだけでオートセーブもされるので、失敗してもオートセーブから復帰できる。気軽に挑んでみよう
試練には、戦闘の実力を試される試練もあれば、謎を解く発想力を試される試練もある。生命の社をクリアすると、「生命の欠片」が手に入り、HPが回復する。さらに「生命の欠片」を4つ集めると最大HPが1つ増える
Drop Bonus
ダメージを受けずに敵を連続で倒すと「Drop Bonus」が発生する。「Drop Bonus」中は、敵がツール（お金）やアイテムをドロップする確率が上がり、エリオットがダメージを受けるまで継続する。
ボーナスタイムが発生したら一攫千金のチャンス！ たくさん敵を倒して冒険の糧にしよう
ツール以外にも、魔石の欠片や矢や爆弾、攻撃力や防御力が上がるアイテムなどもドロップしやすくなる。また、「Drop Bonus」発生中に連続で敵を倒すと、段階的にアイテムをドロップする確率が上がっていく
冒険の楽しみ：ネコさがし
フィレビルディア大陸にはどの時代にもたくさんのネコがいる。ネコは見つけたら保護することができ、保護した数に応じて、街にいるネコ好きの旅人から「ごほうび」がもらえる。
また、保護したネコはその後お世話をしたり、遊んだりすることができる。
冒険の途中、ネコの鳴き声が聞こえたら辺りを探索してみよう。フェイのアドバイスにも要注意だ
報酬には、ネコを探しやすくするアイテムや矢や爆弾の所持上限を上げる道具など、役に立つアイテムが多い。ネコは積極的に保護しよう
保護したネコにごはんをあげる。魚、お肉、チーズの3種類があり、ネコの好みに合わせて買ってあげよう。満腹になるとなついてくれる
十分になついたネコが孤児院までやってくることがあり、おもちゃで一緒に遊ぶことができる。なお、ごはんやおもちゃは道具屋で購入できる
