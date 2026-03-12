【フォートナイト：世界を救え】 4月16日より基本プレイ無料

Epic Gamesは、「フォートナイト：世界を救え」を4月16日より基本プレイ無料化することを発表した。

「フォートナイト」は、バトルロイヤルモードが登場する以前の2017年に、PvE形式でアクションと建築要素を組み合わせた協力型キャンペーンモード「世界を救え」としてスタートした。プレーヤーは拠点を建設し、武器をクラフトしながら、押し寄せるモンスターの群れに立ち向かい、毎回異なる展開が楽しめる協力プレイ体験ができる。今回、このすべての始まりとなったモード「世界を救え」が、4月16日より基本プレイ無料となる。

現在、事前登録も開始されており、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X/S / Xbox One/PC/クラウド、そしてNintendo Switch 2から、より多くのプレーヤーが参戦できるようになる。事前登録を行なったプレーヤーは、「世界を救え」のヒーローなどゲーム内報酬をローンチ時に受け取れる。

□事前登録ページ

すでにモードをプレイしているプレーヤーには、これまで9年間にわたり世界を救ってきてくれたことへの感謝として、4月16日（米国時間）にスーパーチャージャー、バウチャー、ゴールドが付与される。

なお、ファウンダーは、デイリークエスト、ミッションアラート、ストームシールド防衛ミッションおよび既存のチャレンジを通じて、引き続きV-Bucksを獲得できる。

※3月12日9時（日本時間）より、準備のため「世界を救え」の新規購入を一時停止しますが、既存プレーヤーの皆様は、その間もプレイをお楽しみいただけます。また、新規プレーヤーはコミュニティのエキスパートBeast氏による入門動画をご覧ください。事前登録特典の詳細については、Communities Postをご確認ください。

【フォートナイト 世界を救え！2026 概要へようこそ】

(C) 2026 Epic Games, Inc.