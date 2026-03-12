上白石萌歌「パン恋」チームからの愛ある差し入れ公開「粋ですね」「可愛すぎて食べるのもったいない」の声
【モデルプレス＝2026/03/12】女優の上白石萌歌が3月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。自身が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」（毎週土曜よる9時〜）のスタッフからの差し入れショットを公開した。
舞台「大地の子」に出演中の上白石は「きょうも1公演ありがとうございました」とコメントし、ドラマ「パンダより恋が苦手な私たち」のチームからの差し入れ写真を投稿。「上白石萌歌さん主演『パンダより恋が苦手な私たち』チームよりいただきました」という張り紙の前に、パンダのクッキーが並んでる様子を公開し「パン恋チームのみなさま thank you」と感謝の気持ちを添えている。
この投稿には「パン恋チームの仲の良さ伝わる」「素敵なドラマ現場」「粋ですね」「可愛すぎて食べるのもったいない」「舞台お疲れ様です」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆上白石萌歌、舞台差し入れショット公開
◆上白石萌歌の差し入れ投稿に反響
