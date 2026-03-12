JO1川尻蓮、バースデーサプライズに笑顔 河野純喜は「優しすぎるって」と感激
【モデルプレス＝2026/03/12】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨が12日、都内で行われたアンバサダーを務めるセルフケアブランドのリブランディング＆新CM発表会に出席。2日に29歳の誕生日を迎えた川尻をサプライズで祝う場面があった。
【写真】JO1、イベントでの豪華サプライズに笑顔
2日に29歳の誕生日を迎えた川尻。イベント終盤では司会者に「ステージの中央に丸印があると思うんですけど、そこに来ていただけますか？」と誘導されると、川尻は突然のことに「怖い」と怯えた。困惑している川尻に司会者が「3月2日は何の日でしょうか？」と問いかけると、川尻は「もう！誕生日じゃないですか！」と笑顔を見せた。
"特製やわらかバースデーケーキ"が運ばれるとメンバーも「すごい！」「可愛い」と豪華さに驚いた様子でケーキに近づき興味津々。誕生日が10日前だったため、河野純喜は「Soruleさんすぎるって！」とコメントしていた。
アンバサダー就任から3年を迎えるJO1が出演する新CMが12日から公開。木全＆金城が作詞、木全が作曲・編曲を手掛けた新曲『Breezy Love』がCMソングとなっており、同楽曲は同日18時より配信がスタートする。（modelpress編集部）
