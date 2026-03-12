【小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】】 10月 再販予定 価格：7,700円

コトブキヤは、プラモデル「小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】」を10月に再販する。価格は7,700円。

本製品は、コトブキヤの「創る」「彩る」をテーマにした美少女プラモデル「創彩少女庭園」より、「小石川 エマ」の聖アイリス女学園高等部の夏服姿をプラモデルで表現したもの。

エマちゃんのトレードマークとも言える「ゆるふわウェーブ」のヘアスタイルは、10個以上のパーツに分割して、かわいらしく表現しており、そのほかにも「ツインテール」と「お団子」選択式のヘアスタイルも付属するほか、前髪は「カチューシャ」の有無に加えて、ヘアアクセサリーやメガネに対応したタイプなど、大充実の内容となっている。

感情表現豊かなエマちゃんの表情パーツは「笑顔」「叫び顔」「イヤイヤ顔」「ドン引き顔」の4種類を用意。塗装済みタイプと未塗装タイプが用意されているほか、未塗装タイプは付属の表情デカールを使って目線を変更することもできる。

手首は新規造形の「持ち手（ペンタブ用）」「持ち手（タブレットPC用）」「持ち手（コントローラー用）」「かっこいい平手」の4種を加えた全11種が付属。腰を捻って右腕を大きく前に突き出すことができる専用の胴体パーツが付属しており、ポージングの幅を大きく広げることができる。

佐伯リツカでは印刷済みパーツだった制服スカートの白ラインを「通常タイプ」「なびきタイプ」ではパーツ分割で再現しており、スカートの形状は「通常タイプ」「なびきタイプ」「体育座りタイプ」の3種類が付属する。

「小石川 エマ【聖アイリス女学園高等部・夏服】」

仕様：プラモデル スケール：1/10スケール サイズ：全高 約140mm 素材：PS、ABS、POM、PVC

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。