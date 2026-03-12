かまいたち濱家隆一、WBCファウルボールキャッチの瞬間は「頭真っ白」も「子どもを探した」SNS上で「神対応」「かっこいい」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/03/12】お笑いコンビ・かまいたちの濱家隆一が3月11日、日本テレビ系特番「WBC詳報『独占公開』侍J激闘の舞台裏映像！」（よる７時〜）に出演。SNS上で話題となったファウルボールキャッチの瞬間を振り返る場面があった。
MCとして相方・山内健司と同番組に出演していた濱家は、10日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本対チェコ戦を一塁側エキサイトシートから観戦していた。その際に濱家が飛んできたファウルボールを見事にキャッチ。その付近にいた観客に優しくボールを投げ渡した場面がSNS上で拡散され話題となった。
番組でこの出来事について触れられた濱家は「頭真っ白でしたあのときは」と当時の心境を告白。さらにその様子がVTRで流れスタジオから拍手が巻き起こると、濱家は「子どもを探したんですよ。やっぱり子どもにあげたいじゃないですか。子どもいなくて」と説明し「持って帰ろうかどうかギリギリまで迷ったんですけど『濱家〜！』って声援で投げるしかないなと思って」と振り返った。
なお、濱家は10日に更新した自身のX（旧Twitter）の投稿で「WBC 日本VSチェコ観戦させて頂きました」と報告。「全勝での1次予選突破おめでとうございます！マイアミでの勝利を心から願っております」と準々決勝進出を決めた日本代表を祝福し「＃最後ファールボールが飛んできてパニクってヘラヘラしました」「＃情けない」「＃でも試合球触れて嬉しかった」とお茶目なハッシュタグを添えている。
濱家の振る舞いにSNS上では「神対応すぎる」「裏話含めて人柄が素敵」「戸惑いまくってるのが可愛い」「さすが」「濱家さん優しいな〜」「かっこいい！」と称賛の声が上がっている。（modelpress編集部）
