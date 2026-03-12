aespa・ニンニン、ピタッとウェアで“美ボディ”披露！爽やか笑顔でイベントに出席

aespaのニンニンが、健康的な美しさを披露した。

3月12日、ニンニンはソウル・漢南洞（ハンナムドン）で開催されたアウトドアブランド「DISCOVERY EXPEDITION」のイベントに出席した。

【写真】ニンニン、ピタッとウェアで“美ボディ”披露

ニンニンは、上下ブラックのスポーツウェアにホワイトのウインドブレーカーを羽織った軽やかなスタイリングで登場。フィット感のあるクロップド丈のトップスで引き締まったボディラインを際立たせ、抜群のプロポーションで会場の視線を釘付けにした。

また、高めの位置で結んだポニーテールが彼女の整った顔立ちを一層引き立て、スポーティーながらもどこかエレガントで爽やかな魅力をを漂わせた。

（写真提供＝OSEN）ニンニン

なお、ニンニンが所属するaespaは4月11日・12日に京セラドーム大阪、25・26日に東京ドームで初のドームツアー「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]」を開催する予定だ。

◇ニンニン（NINGNING）プロフィール

2002年10月23日生まれ。中国ハルビン市出身。本名ニン・イーヂュオ。英名ビビアン。高い歌唱力で、メインボーカルを担当。グループ唯一の中国人メンバーで、2015年には中国のサバイバルオーディションに出演していた。その後、2016年にSMルーキーズの一員として活動を開始。当時公開されたルーキーズメンバーでは、唯一デビューに成功したメンバーでもある。163cm、43kgというモデルも逃げ出すスタイルの持ち主で、趣味は料理という家庭的な一面も。子供の頃の夢は画家。