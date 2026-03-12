【ガンダムウェポンズ ガンプラ45周年記念 RX-93 νガンダム編】 3月12日 発売 価格：4,180円

ホビージャパンは、「ガンダムウェポンズ ガンプラ45周年記念 RX-93 νガンダム編」を3月12日に発売した。価格は4,180円。

本書は「ガンダムウェポンズ」シリーズ最新刊で、歴代ガンダムシリーズのなかでもトップクラスの人気を誇るMS「RX-93 νガンダム」を徹底フィーチャー。「PERFECT GRADE UNLEASHED RX-93 νガンダム」を、プロモデラー作例としてお届け。

さらに、近年発売となった“MG Ver.Ka”、“Real Grade”、“ENTRY GRADE”の「RX-93 νガンダム」およびHi-νガンダムをはじめとする“νガンダムバリエーション”のガンプラ作例を1冊にまとめている。

(C)創通・サンライズ