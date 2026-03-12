日本開催「ASEA 2026」、ATEEZ・&TEAM・Hearts2Heartsの出演決定！ベルーナドームに集結

ATEEZ、&TEAM、Hearts2Heartsの3組が、アジアのスターたちが集結する授賞式「ASEA 2026」のステージに立つ。

「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS」（以下、「 ASEA 2026」）が、5月16日・17日の2日間、日本・埼玉のベルーナドームで開催される。これに伴い3月12日、組織委員会はATEEZ、&TEAM、Hearts2Heartsの出演が確定したことを発表した。

【写真】ATEEZ・ウヨン、WBC始球式で“勝利の妖精”に！

ATEEZは、昨年リリースした12thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.3』シリーズでグローバルチャートを席巻。特に今年2月に発売した13thミニアルバム『GOLDEN HOUR : Part.4』では、通算6作目となるミリオンセラーを記録し、K-POP界を牽引するトップランナーとしての威厳を見せつけた。

また、北米・日本を含むワールドツアー「In Your Fantasy」の舞台をアジアやオーストラリアへと拡大し、まさに「ライブパフォーマンスの強者」としての実力を遺憾なく発揮している。

（画像提供＝ASEA組織委員会）

2022年にデビューしたHYBE初の日本発グループ &TEAMは、昨年10月の韓国デビューアルバム『Back to Life』で華々しい成功を収めた。同作は発売初日にミリオンセラーを達成し、累計出荷枚数は133万枚を突破。一躍トップティアグループの仲間入りを果たした。

韓国の音楽番組で1位を獲得したのみならず、米ビルボード初チャートイン、日本のオリコン1位など、主要チャートでも目覚ましい成果を挙げている。アジアツアーを控える彼らは、来る4月に日本3rdミニアルバム『We on fire』でのカムバックも決定しており、勢いは増すばかりだ。

SMエンタテインメントが少女時代以来、初めて披露した多人数編成のガールズグループ Hearts2Heartsは、2年連続で「ASEA」のステージに上がる。昨年、新人賞を総なめにした彼女たちは、デビュー曲『The Chase』でSpotify 1億ストリーミングを達成。最近ではデビュー1周年を迎え、新曲『RUDE!』で韓国の音源チャート上位を独占し、キャリアハイを更新した。

2月に開催された初のファンミーティングでは、注釈付き指定席を含む全席が完売。その圧倒的なチケットパワーを証明している。

なお、「ASEA 2026」は、韓国メディア『Newsen』と『@style』が主催し、ASEA組織委員会が主管する。今後、公式サイトを通じてアーティストの追加ラインナップや授賞部門、審査基準などが順次公開される予定だ。