【GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE】 開催期間：3月20日～4月12日 10時～20時（最終入場：19時45分） 会場：SIX GALLERY Harajyuku （東京都渋谷区神宮前6-32-1） 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、体験型ポップアップイベント「GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE」を3月20日より「SIX GALLERY Harajyuku」で開催する。

本イベントは、好きな色のランナーを購入して、自分だけのオリジナルの配色のガンプラを組み立てられる購入体験イベントとなっており、商品の購入だけではなく、オリジナルの展示やデジタルコンテンツなど、原宿という立地で新たなガンプラの体験の形を楽しむことができる。

イベントで購入できるガンプラは「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」で、4種類のランナー（A1、A2、B1、B2）をそれぞれ単品で販売し、各ランナーは「BLUE」「PINK」「RED」「YELLOW」「GREEN」「SKY BLUE」の計6色で展開される。なお各カラーランナーの周辺には、対応するパーツ部分を色分けしたガンプラを展示しており、それぞれのランナーが機体のどの部位に該当するのかを、ひと目で確認することができる。

また体験型デジタルコンテンツ「SwipeArt」を活用することで、商品購入前に自分の好みの色の組み合わせイメージをシミュレーションすることが可能で、会場に設置された横幅約3メートルの大型モニターに表示される二次元コードを読み取ることで、スマートフォン上から、再現可能なすべての組み合わせを自由に試すことができる。

さらに背景と組み合わせることで、オリジナルのガンプラ画像を制作でき、完成したイメージはモニター上に表示することができるほか、制作した画像は保存可能で、使用するランナーの確認もできるため、購入の際にも役立つ。

店内奥には、「GUNPLA POP UP RUNNER’S GATE」の世界観を表現したオリジナル展示を展開。300体のガンプラを壁面いっぱいに配置し、左から右へと徐々に色味が変化していくグラデーション演出により、カラフルで迫力のある空間を演出している。

「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」A1ランナー 価格：各550円

「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」A2ランナー 価格：各550円

「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」B1ランナー 価格：各550円

「ベストメカコレクション 1/144 RX-78-2 ガンダム（REVIVAL Ver.）」B2ランナー 価格：各550円

(C)創通・サンライズ