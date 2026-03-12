佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の12日の天気をお伝えします。



「花粉情報」

12日は各地で花粉が“多い”予想です。最近は“極めて多い”や“非常に多い”予想の日が続いていたので、花粉のピークは過ぎたと考えられます。



「健康ワンポイント」

スギ花粉は減ってきても油断は大敵です。この先、花粉の主役はスギからヒノキに変わります。スギ花粉が減りつつある一方、ヒノキ花粉の飛散はすでに始まっています。これまで症状が出なかった方も、これから出てくる可能性があります。引き続き対策をしてください。



「天気の予想」

12日は日差しがたっぷり届きますが、夕方になると雲が増える予想です。夜は所によって、にわか雨の可能性があります。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。また、13日にかけて風が強めに吹くのでご注意ください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は11日と同じくらいで、福岡市は15℃、北九州市は14℃の見込みです。大牟田市は前日より2℃上がり17℃の予想です。春の陽気となりそうです。



「なのか間予報」

12日夜から13日は雲が広がりやすく、にわか雨の可能性があります。週末は日差しが戻り、お出かけ日和でしょう。来週は日中の気温が上がり、春の暖かさになりそうです。