『免許返納!?』予告【2026年6月19日（金）公開】

6月19日より公開される、舘ひろし主演の映画「免許返納!?」。今回、本予告映像と本ビジュアルが公開された。

公開された予告映像では、“あぶ刑事……？“かと思いきや「私、免許返納します」!?!? ……そんな衝撃の展開で幕を開ける。

舘演じる大スター・南条弘が放つ「何が免許返納だよ！ 俺はアクションがやりてぇんだ！」という魂の叫びも虚しく、現実はちゃんちゃんこを着た70歳。マネージャーの川奈(西野七瀬)から「私に運転させてください」と諭されても、「自分で運転したい！」とかたくなな南条。

そんな中、俳優仲間・尾崎(宇崎竜童)のバイク事故をきっかけに、「老人の近くは走りたくない」「歳を取ったら運転してほしくない」と世間は大炎上し、マネージャーからも「免許返納してください!」という非情な宣告。「返納なんかしないよ!!」と必死の抵抗を試み、「やり残したことが…」と語る南条。彼が免許返納を拒否する本当の理由とは……？

「人生最大の大ピンチを迎えたアクティブシニアスターの運命はいかに?!?! 返納を巡るノンストップドライブコメディらしい疾走感溢れる映像」としている。

追加のキャスト情報も公開。映画スター・南条弘と共に一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠(宇崎)の一番目の妻・加藤麗子役には、大地真央が決定。ドラマ「最高のオバハン 中島ハルコ」シリーズで演じた主人公・ハルコのキョーレツマダムっぷりの印象が強い大地だが、本作では、南条弘と時代をけん引してきた大御所女優役を演じる。舘とは、信長とお市役で共演したNHK大河ドラマ「功名が辻」以来、20年ぶりの共演となる。

尾崎誠の二番目の妻・木村暁子役には、真矢ミキが決定。「踊る大捜査線」シリーズでの冷徹な管理官からドラマ「さくらの親子丼」での傷ついた子供たちをあたたかく包み込む献身的な女性まで、多様なジャンルにわたり凛とした女性像を繊細に演じてきた真矢が、本作ではクールな弁護士役をコミカルに演じる。

南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役には南野陽子が決定。どんな客も朗らかに迎え入れる太陽のような女性を演じ、その明るさで物語を彩る。八嶋智人演じる弟・康太と共に織りなす姉弟のコミカルな掛け合いも、本作の大きな見どころとしている。

尾崎誠の三番目の妻・来宮ありさ役には、MEGUMIが決定。舘とは、昨年公開の舘主演作・映画「港のひかり」以来の2度目の共演。「(舘ひろしさんは)多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています」と語る。

スナックの店主・しずえの弟で、南条の返納逃走劇をサポートする安田康太役には八嶋智人が決定。本作ではデコトラを操り南条を助ける一癖あるキャラクターを演じる。

本ビジュアルでは、タキシードに身を包み、洗練された身のこなしで自身の運転免許証を掲げる南条弘こと舘ひろしが中央に凛々しく立つ。「まだまだ、あぶない俳優です。」というコピーが添えられている。

「免許返納!?」本ビジュアル

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

その背後では、頭を抱える川奈をはじめ、南条を睨みつけるように振り返る亮など、キャスト陣が、困惑や驚愕の表情でひしめき合っている。「スタイリッシュなスターの佇まいの一方、周囲で巻き起こる騒動の激しさを予感させる、まさに“ノンストップドライブコメディ”にふさわしいビジュアル」としている。

「免許返納!?」本ビジュアル 横バージョン

(C)2026「免許返納!?」製作委員会

大地真央(加藤麗子 役)コメント

舘さんとは昔からのお知り合いですが、共演は、大河ドラマ「功名が辻」で信長役とお市役以来20年ぶりでした。またこうしてご一緒出来て大変うれしく思っております。

真矢ミキさんとはお互い宝塚出身で時々お食事に行ったりしています。共演は今回が初めてでしたが、直ぐに阿吽の呼吸でお芝居ができ楽しく撮影することが出来ました。

運転免許の返納は今まさに社会が向き合っているタイムリーなテーマだと思います。多くのご家庭で避けて通れないとても繊細な問題ですが、この作品が持つ温かさを通して、少し肩の力を抜いて考えられるきっかけになるのではと思います。

思わずくすっと笑い、ユーモアで包み込むようなこの映画をどうぞスクリーンでお楽しみください。

真矢ミキ(木村暁子 役)コメント

免許返納というセンシティブなテーマ、どの様な流れで私はどの様に登場するのだろう…と思い読み進める台本の一頁一頁…その思いは瞬時に消えました。

何故なら何たって日本一かっこいいイケおじ舘ひろしさんがかっこつかない物語りなのだから凄い、、そしてコミカルかと思いきや随所で切なくなるから又々凄い。

私は私で個人的に15歳の時に宝塚で憧れた大地真央さんと初共演だから心ざわついて凄い！

この免許返納と言う映画は、これまで免許を返納してきた人々の想いを、今から返納を考えている人々の心を抱えながら今、最高に輝いたメッセージを放っていると思えて仕方ありません。

是非劇場で体感なさってください。

南野陽子(安田しずえ 役)コメント

舘ひろしさんが主人公で、『免許返納!?』というタイトルで、「いったいどんなお話? どんな風に撮影するの?」とワクワクしながら脚本を読んでいたら、「えっ! 私、あの舘さんとデュエットするの!?」と突然のドキドキが舞い込み、胸が高まりました。

初めてお会いした頃からずーっと変わらずかっこいい舘さんの魅力が作品のあちこちに溢れていて、そんな素敵な作品の一片になれたことが本当に光栄でしたし、豪華な共演者の皆さんとご一緒することができて本当に幸せでした。

人生のいろいろなターニングポイントを描いた映画だと思いますので、一度と言わず何度でも、劇場でお楽しみいただけたら嬉しいです。

MEGUMI(来宮ありさ 役)コメント

『免許返納!?』は、いま社会に起きている問題を、ユーモアを交えながら大人の視点で見つめ直すきっかけを与えてくれる作品です。

二度目の共演となる舘ひろしさんは、多くを語らずとも、その佇まいだけで現場に深い学びと緊張感をもたらしてくださる特別な存在です。再びご一緒させていただけたことを、心から光栄に思っています。

世代を問わず楽しんでいただける作品になっています。

ぜひ劇場でご覧ください。

八嶋智人(安田康太 役)コメント

『免許がない!』から30年。世の中も変わった。

映画の中で生きていた『南条弘』でさえ免許返納という現実に向き合う、この映画。

でもね、そこは『舘ひろし様』よ♡

しょぼくれた現実に華を与えてくれる！俳優としてカメラの前に立つ姿、作品を背負う責任、ジェントルマンな居住い。何も変わらない。その変わらぬ輝きこそが、そしてその側に居られる幸せを感じさせてくれるのが本物のスターなのです♡

だからこの映画は現実的かつ上質なエンターテイメントに仕上がりました。

さぁ劇場で一緒に味わいましょう！ 『舘ひろし様』が演じる『南条弘様』を♡