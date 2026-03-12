俳優の北川景子さんが午前1時、公式Xで深夜の手芸の様子を報告しました。子どもたちに好評だった前作に続き、今度は「ひよこ」のぬいぐるみを手作りしたということです。

北川さんは投稿で「子どもたちに好評につき、ひよこも作りました」とコメント。制作過程では「眠くて最後の最後、針で指をブスッとやってしまいました」と、深夜作業での小さなハプニングも明かしています。















完成したひよこのぬいぐるみは、淡い黄色の丸い体にくちばし、黒いつぶらな瞳が特徴的です。ふわふわとした質感で、愛らしい表情を見せています。















北川さんは8日の投稿で「シマエナガが大好きな子どもたちに作りました！

朝起きたら遊んでくれるかな〜」とぬいぐるみキットを使ってシマエナガを作ったことを報告していました。









北川さんは「朝起きたら喜んでくれるかな〜」と子どもたちの反応を気にかける母親らしいコメントを残し、「おやすみなさい」で投稿を締めくくりました。









この投稿に、「可愛いひよこ きっと朝見たら大喜びなハズ」「景子さんってかなり手先が器用なんですね」「今にも『ピヨピヨ』と鳴きながらトコトコ歩き出しそう」「指はお大事に、ゆっくり休んでください」などのコメントが寄せられています。









北川さんは、ミュージシャンでタレントのDAIGOさんと結婚し、2020年に第一子となる長女、2024年1月には第二子となる長男が生まれたことを報告していました。



