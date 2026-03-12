加藤綾菜、結婚当初の壮絶な嫌がらせを回顧 自宅への落書き犯は“意外な職業”「かわいそうやなと思った」
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が10日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜 後11：00）に出演。2011年に23歳で結婚した当初、世間からの激しいバッシングの中で経験した、過酷な嫌がらせの数々を明かした。
【写真】結婚15周年！加藤茶＆加藤綾菜の”ラブラブ”2ショット
当時、“45歳差婚”として大きな注目を集めた2人だったが、同時に綾菜への批判も相次いだ。番組内で綾菜は、アンチが自宅に押し掛けてきたり、執拗ないたずら電話がかかってきたりと、嫌がらせに遭っていた過去を回想。ときには綾菜の自転車がボコボコにされ、マンションの木につるされていたこともあったという。嫌がらせは4、5年続いた。
あるとき、自宅マンションのエントランスにスプレーで落書きが。パトロールしていた警察が犯人を捕まえたが、捕まった犯人は「学校の先生だった」と告白。
動機について犯人は「人生でいろいろあって、むしゃくしゃしててやってしまいました」と話していたという。警察からは被害届を出すか確認されたものの、綾菜は「かわいそうやなと思ったんです」と当時の心境を明かし、犯人からの謝罪を受け、最終的に「被害届は出さずに終わりました」と、寛大な対応で済ませたことを明かした。
