JO1川尻蓮、サプライズバースデーに大喜び 河野純喜は“ふくれっ面”
グローバルボーイズグループ・JO1が12日、都内で行われた「『Sorule』リブランディング＆ブランドアンバサダー・JO1 新CM発表会」に登壇。川尻蓮の誕生日をサプライズで祝福した。
【写真】かわいすぎる…！嬉しそうな表情の川尻蓮＆サプライズバースデーケーキ
イベント中、「（ステージセンターにある）丸印に来ていただけますか？」とお願いされた川尻。「怖いって！」とおびえる中、バースデーケーキが登場した。
3月2日に29歳を迎えた川尻をサプライズで祝福した。川尻は「誕生日じゃないですか〜？」と満開の笑顔を見せて大喜び。河野純喜は「10日前っすよ、Soruleさん！それは優しすぎるって！」と、ほほを膨らませていた。
同ブランドは、新たなブランドコンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を設置。JO1が出演する新CM「なりたい髪は、いつだって」篇は、きょう12日から全国放映される。
【写真】かわいすぎる…！嬉しそうな表情の川尻蓮＆サプライズバースデーケーキ
イベント中、「（ステージセンターにある）丸印に来ていただけますか？」とお願いされた川尻。「怖いって！」とおびえる中、バースデーケーキが登場した。
3月2日に29歳を迎えた川尻をサプライズで祝福した。川尻は「誕生日じゃないですか〜？」と満開の笑顔を見せて大喜び。河野純喜は「10日前っすよ、Soruleさん！それは優しすぎるって！」と、ほほを膨らませていた。
同ブランドは、新たなブランドコンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を設置。JO1が出演する新CM「なりたい髪は、いつだって」篇は、きょう12日から全国放映される。