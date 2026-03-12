2026ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が、2026年3月17日まで開催されています。前回の2023年大会でWBC日本代表メンバーに選出された読売ジャイアンツ・戸郷翔征選手は、初戦で大谷翔平選手に続く第2先発で登板するなど世界一に貢献。しかし2025年シーズンは不本意な成績に終わり、2026年シーズンの再起に向け新たなスタートを切りました。今回は、そんな戸郷選手の著書『覚悟』から、一部を抜粋してお届けします。

高卒新人がCS、日本シリーズ登板

クライマックスシリーズのファイナルステージ対阪神第３戦（２０１９年10月11日、東京ドーム）、球団初の高卒新人ＣＳ登板となりました。

僕は梅野隆太郎選手にソロホームランを浴びましたが、先発で３イニングを３安打２四球１奪三振１失点でした。

続く日本シリーズ対ソフトバンク第３戦（２０１９年10月22日、東京ドーム）。こちらは１９６６年の堀内恒夫投手以来、53年ぶり球団３人目の高卒新人登板を果たしました。

「プロでの最大の緊張」は間違いなくこの「日本シリーズ初登板」です。それはすさまじい緊張でした。子供のころから憧れていたソフトバンクの強打者たちと、日本最高峰の日本シリーズでいきなり対戦したわけですから。

日本シリーズでプロの「洗礼」

０勝２敗で迎えた第３戦（東京ドーム）。２対２の４回表、３番手で登板。先頭打者の６番・松田宣浩選手を三振に打ち取って、ひと安心。しかし、７番・内川聖一選手にレフト前ヒットを許しました。

内川選手にカウント３ボール２ストライクから投じた、アウトコースの１４１キロカットボール。「よっしゃ、三振だ！」と確信したボールをレフト前に運ばれました。



『覚悟』（著：戸郷翔征／講談社）

「プロのベテラン打者の技術は、あれをヒットにするんだ……」と驚きました。しかも子供のころからの憧れのバッターに、まさにプロの洗礼を浴びた瞬間でした。

続く甲斐拓也選手にフォアボールを与え１死一、二塁。バッティングに慣れていないバンデンハーク投手の送りバントを、僕が三塁に悪送球して１死満塁。

１番打者の代打・長谷川勇也選手に犠牲フライを打たれ、遂に勝ち越しを許します。

優勝8度の大監督が、高卒1年目投手を叱る

２番・今宮健太選手に三塁内野安打のあと、柳田悠岐選手にストライクが一球も入らず、押し出しフォアボール。

なお２死満塁。デスパイネ選手にもカウント３ボール２ストライクのフルカウントにしてしまいました。僕は、１３４キロのスライダーをアウトコースの本塁プレート上に乗せにいきました。「また押し出しはできない……」。威力に欠けたボールを、プロの４番打者が見逃してくれるはずがありません。２点タイムリーヒット。

結局、僕はそこでマウンドを降りたのです。１イニングももたず、３安打２四球１奪三振４失点で、２対６。

「翔征、ちょっと来い！」

イニング間、僕は原辰徳監督にベンチ裏に呼ばれました。

「俺はな、お前さんを、できると思ってマウンドに送り出したんだ！ なぜ逃げ腰のピッチングをするんだ!!」

あの原監督が血相を変えていました。たしかに０勝２敗の劣勢の３戦目。日本シリーズの行方を左右する致命的な４失点を献上してしまいました。

しかし、巨人監督13年目で実に８度のリーグ優勝を誇る名将が、わずかプロ通算４試合目、高卒１年目の若造の僕の弱気を本気で叱ってくださったのです。

プロ野球人生のターニングポイント

僕はさすがに落ち込みました。しかし、ベンチの先輩方の反応はまったく違うもので、一様に驚いていました。

「それだけ翔征は、期待されているんだ」

たしかに僕は不甲斐ない、無様なピッチングでした。しかし、原辰徳監督が怒っていたのは「打たれたこと」にではなく、「向かっていく姿勢」がなかったことに対してなのです。

原辰徳監督のあの「逃げるな！」という言葉は、今も僕の胸に深く刻まれています。

ソフトバンクは子供のころの憧れのチームでした。しかし、いったんプロのユニフォームに袖を通したからには、夢ではなく現実。やるかやられるかの真剣勝負。ノホホンとしていたら、プロ野球のユニフォームを脱ぐしかないのです。

高卒１年目、日本最高峰の日本シリーズの舞台は「失敗の経験」でした。しかし、それを味わえたことは今になって考えれば、「宝物」。僕の野球人生にとって何物にも代えがたい大きな「ターニングポイント」になったのです。

子供のころから憧れていた内川選手、松田選手を弱冠19 歳がいきなり抑えていたら、僕は天狗になっていたかもしれません。今もまだ25歳の僕が言うのも僭越ですが、失敗を失敗のまま終わらせるのではなく、失敗を成功に転じさせる努力をするのが大事なんじゃないかと思います。それをいきなり痛感できたのです。

※本稿は、『覚悟』（講談社）の一部を再編集したものです。