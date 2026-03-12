五木ひろし「よこはま・たそがれ」から55年！デビュー以来初の休演も、仲間たちに支えられて

2025年、芸能生活60周年を迎えた歌手五木ひろし氏が、この春、新曲を加えた新たなCDを発表する。1965年に「松山まさる」としてデビュー。「一条英一」「三谷謙」等と芸名を変え、「五木ひろし」として「よこはま・たそがれ」でデビューしたのが1971年（昭和46年）。つまり今年は「五木ひろし」のデビュー55周年にあたる。『「よこはま・たそがれ」から55年 五木ひろしアニバーサリーコンサート』と銘打ったツアーが、1月から愛知県を皮切りにスタート。まだまだ進化に意欲を見せる五木ひろし。そのパワーの源は、どこにあるのだろうか―――(構成：吉田明美)

５５周年全国ツアースタート！

「五木ひろし」としてデビューしてから今年で５５年。それを記念したアニバーサリーコンサートがついにスタートしました。３月１６日は東京国際フォーラム、１８日は大阪フェスティバルホールを控えており、今はそれぞれの会場での企画を考えるなど毎日が充実しています。

記念の全国ツアーをすることは数年前から計画していました。１年以上前に計画しないと会場を押さえられないのでね。どんなコンサートにするかについては、僕の頭の中でまずはああでもない、こうでもないと構想を練りますが、具体的になるのは直近のせいぜい２カ月ぐらいです。

いろいろ考えていることを取捨選択しているうちにだんだん煮詰まってくる。頭の中のイメージを紙に書いて、スタッフに集まってもらって、こういう流れにしたい、こういう映像を使いたい、ここは踊りを入れたい、などと伝えるんです。いろいろな要望についての宿題をそれぞれに持ち帰ってもらって、構成が一気に具体化するという感じですね。

緞帳の上がり方、照明の当て方、セリの速度まで僕自身がいろいろ考えますよ。オープニングのスモークの出し方にも注文をつけます。生バンドを入れてのコンサートなので、ドライアイスがバイオリンなど大事な楽器にあたらないように配慮することも必要だし、とにかく全体に気を配って、その時にできる最高の「五木ひろしコンサート」を作っていこうと思っています。だって、「五木ひろし」を一番知っているのは僕自身だし、ファンのみなさんのことを一番わかっているのも僕だという自負がありますから。

トークもライブの醍醐味

間のトークももちろん自分で考えます。ほとんどアドリブですね。僕は何度も足を運んでくれるファンの方に同じ話を聴かせることは避けたいと思っているんです。だから、その日に自分が考えていることを話すようにしています。昼夜公演ならそれも変えます。

歌はもちろん、トークもライブの醍醐味ですよね。前に松山千春くんのコンサートに行ったら、トークばかりでびっくりしました。第２部なんて２曲しか歌っていない(笑)。そしたら松山千春くんが僕のコンサートに来た時に「歌が多くてびっくりした」と言ってましたよ。(笑)

自分の舞台の参考になるという思いもあって、いろいろな方のステージはよく見に行きます。自分でチケットを買っていくことが多いですね。海外のアーティストって予定時間に始まらないことも多いでしょう？ あれどうしてなんでしょうね。僕はきっちり予定時間に始めます。そのためには誰よりも早く楽屋入りして、支度をして早めに舞台袖に行くんです。バンドメンバーより早いって嫌がられているかもしれませんけど。(笑)

１０年刻みで曲を紹介していく

今回の『「よこはま・たそがれ」から５５年 五木ひろしアニバーサリーコンサート』は五木ひろしになってからの僕の年月をほぼ１０年刻みで紹介していくという企画になっています。大阪万博のことから始まって、日本の高度経済成長期やバブル期、AIの出現など、映像でそれぞれの時代を振り返りながら、その時その時の曲を選曲しています。まさに「歌は世に連れ、世は歌に連れ」を具現化しているわけです。

２１世紀に入ってからすでに四半世紀過ぎましたが、１０年刻みにしたことで「五木ひろしの５５年」がより一層わかりやすくなったと思っています。ファンのみなさんも、ご自身の人生をその背景に重ねながらご覧になることができると思います。あの時は自分の人生にはこんなことがあったなあと感じながら、僕の５５年と重ねてくれるとうれしいです。

「アニバーサリーコンサート」ができるのはとても幸せなことだとつくづく思います。「五木ひろし」として５５年現役でいられたからこそ、今回のような１０年刻みの企画が実現したわけです。ちゃんと披露する曲があるのは幸せなことです。

去年の夏はあの暑さにやられて突然体調を崩してしまいました。いやもう、僕が一番びっくりしましたよ。デビュー以来、体調管理には自信を持っており、健康を過信していたのかもしれません。明治座の舞台の真っ最中だったのでお客さまに申し訳なくて、いったいどうしたらいいんだろうと呆然としました。でもすぐに吉幾三くんから連絡が来て「心配しないでください。僕らが全部やりますから！」って…。うれしかったですね〜。坂本冬美ちゃんも太川陽介くんもがんばってくれました。そのおかげで最後の３日間にふたたび出演することができたのはありがたかったです。

家内は大変だったと思います。僕の世話に、劇場との連絡に、愛犬の世話などなど全部かかってきていましたから。

去年はいろいろ教わった節目の年

今回のことで、命の尊さに対しての意識は変わりましたね。みんな必ずお別れは来る。だからこそ、やれるときにより一層がんばってやっておかないといけないなあとね。

ファンのみなさんには感謝しかありません。ファンのみなさんがしっかりついてきてくださったからこそ、僕は６０年頑張ることができたんです。ファンのみなさんも、僕とともに年を取っているわけで、だからこそいろいろな思いを抱いて会場に足を運んでくださっていると思うんですよ。僕はいつもそんなファンの方々からエネルギーをいただいているんです。だからこそ、今この瞬間を大事にしなきゃいけないっていう思いは、より一層強くなりましたね。

自分の健康に自信があったせいか、そういうことは真剣に考えたことがなかったんですね。どこまでもやれる、と思い込んでいた。去年はいろいろなことを教わった記念すべき６０周年、節目の年でした。

思いがけず入院したおかげで全身くまなく調べてもらって、僕は血圧も正常だし糖尿病もないということがわかったんです。もともと暴飲暴食はしないし、飲酒もしない。毎日、愛犬の散歩をしていたのもよかったのかもしれません。

舞台もいい運動にはなっていたはずです。休憩なしで２時間ぐらい立ちっぱなしで歌うこともあるのでね。だから日常生活は休む前とほとんど変わっていません。

やっぱり歩くって、人間は必要ですね。その癖をつけておかないといけないなあと思います。運動は大好きなので、ゴルフ、野球、マラソンといろいろなことに手を出し、６０歳のときにはキックボクシングも始めました。だから、入院したときにもドクターから「いい身体をなさっていますね」と褒められましたよ(笑)。

ただし、ゴルフも運動のためだけにやっているわけじゃない。やはりスコアにはこだわるし、飛距離も気になります。そういう思いがないとやる気が出ないです。僕は自分にプレッシャーをかけるのが割と好きなタイプ。プレッシャーがかかったほうが燃える。そういう意味で、僕が仕事でプレッシャーがかけるとしたら、舞台であり、新曲の発売ということになります。

