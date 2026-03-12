「緊張してまうんよねw」フジモン、次女との手つなぎショット公開「めちゃくちゃ可愛い娘さん」「涙出る」
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは3月11日、自身のInstagramを更新。次女との手つなぎショットを披露しました。
【写真】藤本敏史＆次女の手つなぎショット
ファンからは、「まぁちんは、パパ大好きだもん ずっと繋いでくれるよ」「仲良し」「手を繋いで貰えるなんて、涙出るくらい嬉しいなぁ」「パパに勝てる人はいないね」「パパ頑張れー」「めちゃくちゃ可愛い娘さん」などの声が上がりました。
(文:中村 凪)
「パパに勝てる人はいないね」藤本さんは「まだ娘の方から手繋いできてくれる」とつづり、1枚の写真を投稿。次女と手をつなぐほっこりショットを披露しています。「こっちから繋ごうとする時嫌がられるんちゃうかと思てちょい 緊張してまうんよねw」と、次女の反応を気にしつつも、「嫌がられるその時まで手繋ぎチャレンジ続けていくぜぃ」と、父としての愛情あふれる決意をつづっています。
次女とのディズニーショットも公開10日には「次女とウィークナイトパスでシーにインパ！」と、次女とのディズニーショットを公開していた藤本さん。ファンからは、「愛おしい」「パパフジモン最高〜」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
