読むのが難しいと思う「東京都の駅」ランキング！ 2位「荏原中延」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年2月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に、東京都の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「東京都の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「都内ならわからない場所はないと思っていたのに、わからなかったから」（40代女性／東京都）、「『荏』という文字を初めて見たから」（30代女性／鹿児島県）、「東京都でも最高難易度の難読駅名だからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「どうしても『こうこうづか』と読んでしまう」（40代男性／岩手県）、「東京の大学に通っていたが知らない駅だった」（20代女性／神奈川県）、「何度読んでも難しくて忘れてしまうから」（30代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：荏原中延（65票）2位にランクインしたのは、東急池上線の「荏原中延（えばらなかのぶ）」駅です。品川区に位置するこの駅は、旧地名の「荏原」と「中延」を組み合わせた駅名ですが、特に「荏原」の読みを知らない人にとっては難解な名称となっています。下町の活気あふれる商店街が広がるエリアの玄関口として知られ、地元住民には親しまれていますが、都外の人にとってはハードルが高い駅名の一つです。
1位：庚申塚（72票）1位に輝いたのは、都電荒川線の「庚申塚（こうしんづか）」停留場でした。豊島区に位置し、「おばあちゃんの原宿」として有名な巣鴨地蔵通り商店街の北側にあります。「庚申（こうしん）」という言葉は、古くからの民間信仰に由来するものですが、現代ではあまりなじみがないため、読み方を迷う人が多く見受けられました。歴史ある路面電車の停留場らしい、趣のある難読駅名です。
