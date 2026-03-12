「ちょっとこわくてすき」佐久間大介、映画オフショットに反響！ 「焼酎に見えちゃう」「仲良すぎ！」
Snow Manの佐久間大介さんは3月12日、自身のInstagramを更新。主演映画『スペシャルズ』のオフショットを公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「仲良すぎ！」「年齢バラバラなのに仲良し」「まるで家族みたい！」「ちょっとこわくてすき」「男飯感がいいっすねー」などの声が。ほかにも「小沢アニキだけ焼酎に見えちゃう」「小沢のアニキと桔平さんだけ冷酒に見える不思議」といったコメントも寄せられました。
「年齢バラバラなのに仲良し」佐久間さんは「#映画スペシャルズオフショット」「off shot 3」とつづり、3枚の写真を投稿。俳優の椎名桔平さん、小沢仁志さん、青柳翔さん、韓国の男性アイドルグループ・NCTの中本悠太さんとのオフショットです。撮影の合間と思われますが和やかな雰囲気で、5人の関係性の深さがうかがえます。
撮影裏話も明かす9日と11日にも同作のオフショットを投稿した佐久間さん。特に9日の投稿では「実はここの戦闘シーンはスリッパでした」と、撮影の裏話も明かしています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)