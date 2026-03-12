ロッテは12日、2026シーズンの開幕を記念し、ホームタウンとして連携している千葉市と協働で、3月20日より順次、本拠地ZOZOマリンスタジアムが位置する幕張新都心エリアにて開幕記念バナーを掲出することになったと発表した。

3月27日にZOZOマリンスタジアムで開催される開幕戦に向けて機運を高めることを目的としたもの。掲出するバナーは、マリーンズのチームカラーであるホワイトとブラックを基調とし、藤原恭大外野手をはじめ計11名の選手ビジュアルをデザインしたものと、2026シーズンのチームスローガン「PLAY FREE. WIN HARD.」を大きくあしらったものの2種類。

掲出場所は、海浜幕張駅北口駅前広場、南口駅前広場、国際大通り、海浜大通り、幕張豊砂駅周辺、幕張ベイタウンとなります。掲出数は、海浜幕張駅北口駅前広場および南口駅前広場が各20箇所、国際大通りが46箇所、海浜大通りが19箇所、幕張豊砂駅周辺が11箇所、幕張ベイタウンが15箇所を予定している。

掲出期間は、海浜幕張駅北口駅前広場、南口駅前広場、国際大通りが6月14日まで、海浜大通り、幕張豊砂駅周辺、幕張ベイタウンが11月30日までとなる。

▼ 2026シーズン開幕記念バナーの対象選手

小島和哉投手、横山陸人投手、種市篤暉投手、益田直也投手、佐藤都志也捕手、藤岡裕大内野手、ネフタリ・ソト内野手、郄部瑛斗外野手、藤原恭大外野手、西川史礁外野手、山本大斗外野手。計11名