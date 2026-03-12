TDL43周年記念グッズは「トゥーンタウン」がモチーフ！ “ジョリートロリー”のバッグなど展開
東京ディズニーランドは、4月15日（水）から、開園43周年を記念したグッズを発売する。
【写真】ピンクの水玉ワンピのミニーも！ 43周年記念グッズ一覧
■ポップでカラフルなデザイン
今回登場するのは、ディズニーアニメーションのキャラクター（トゥーン）たちが住む、とびっきりハッピーな街「トゥーンタウン」をモチーフにしたグッズ。
「トゥーンタウン」でかつて運行されていた、路面電車型のアトラクション“ジョリートロリー”をモチーフにした「ショルダーバッグ」は、中身が見えるクリア素材の窓付き。お気に入りの「ぬいぐるみバッジ」などを入れて楽しむことも可能だ。
また、「トゥーンタウン」の衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスの「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみバッジ」、チップとデールの「くっつきぬいぐるみ」も用意。
さらに「ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム」で販売される「スタンプブック」のマップをたよりに問題の答えを探し、スタンプを集めると、オリジナルグッズがもらえる企画も実施。
そのほか、ミッキーマウスとミニーマウスが「トゥーンタウン」を満喫する様子を描いたアパレルアイテムやステーショナリーなども展開され、パーク内はもちろん自宅でも「トゥーンタウン」の世界観を満喫できるアイテムがそろう。
【写真】ピンクの水玉ワンピのミニーも！ 43周年記念グッズ一覧
■ポップでカラフルなデザイン
今回登場するのは、ディズニーアニメーションのキャラクター（トゥーン）たちが住む、とびっきりハッピーな街「トゥーンタウン」をモチーフにしたグッズ。
「トゥーンタウン」でかつて運行されていた、路面電車型のアトラクション“ジョリートロリー”をモチーフにした「ショルダーバッグ」は、中身が見えるクリア素材の窓付き。お気に入りの「ぬいぐるみバッジ」などを入れて楽しむことも可能だ。
さらに「ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム」で販売される「スタンプブック」のマップをたよりに問題の答えを探し、スタンプを集めると、オリジナルグッズがもらえる企画も実施。
そのほか、ミッキーマウスとミニーマウスが「トゥーンタウン」を満喫する様子を描いたアパレルアイテムやステーショナリーなども展開され、パーク内はもちろん自宅でも「トゥーンタウン」の世界観を満喫できるアイテムがそろう。