TDL、43周年記念グッズは「トゥーンタウン」がモチーフ！

　東京ディズニーランドは、4月15日（水）から、開園43周年を記念したグッズを発売する。

【写真】ピンクの水玉ワンピのミニーも！　43周年記念グッズ一覧

■ポップでカラフルなデザイン

　今回登場するのは、ディズニーアニメーションのキャラクター（トゥーン）たちが住む、とびっきりハッピーな街「トゥーンタウン」をモチーフにしたグッズ。

　「トゥーンタウン」でかつて運行されていた、路面電車型のアトラクション“ジョリートロリー”をモチーフにした「ショルダーバッグ」は、中身が見えるクリア素材の窓付き。お気に入りの「ぬいぐるみバッジ」などを入れて楽しむことも可能だ。

　また、「トゥーンタウン」の衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスの「ぬいぐるみ」や「ぬいぐるみバッジ」、チップとデールの「くっつきぬいぐるみ」も用意。

　さらに「ギャグファクトリー／ファイブ・アンド・ダイム」で販売される「スタンプブック」のマップをたよりに問題の答えを探し、スタンプを集めると、オリジナルグッズがもらえる企画も実施。

　そのほか、ミッキーマウスとミニーマウスが「トゥーンタウン」を満喫する様子を描いたアパレルアイテムやステーショナリーなども展開され、パーク内はもちろん自宅でも「トゥーンタウン」の世界観を満喫できるアイテムがそろう。