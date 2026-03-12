松村沙友理、巨大からあげ棒に臆さず「100本食べたい」 乃木坂46時代は“からあげ姉妹”でも活動
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ『セブン‐イレブン』商品発表会に登壇し、巨大なからあげ棒に食欲を見せつけた。
【全身ショット】ママになっても…スタイル抜群な松村沙友理
あす13日から全国のセブン‐イレブンにて発売されるHappyくじ『セブン‐イレブン』は、からあげ棒や「セブンプレミアムゴールド」シリーズなど、セブン‐イレブンの人気商品を模したグッズが当たる。松村はグッズに、「本当にめっちゃかわいいですね！ちょっとお腹空いてきちゃうくらい」と目を輝かせた。
松村は今回のくじの特賞「BIG!ぬいぐるみからあげ棒」を手に登壇。乃木坂46時代、生田絵梨花とのユニット“からあげ姉妹”でも活動していたことに触れつつ、「プライベートでもからあげが大好きで、セブンイレブンさん行くといつもからあげ棒を買っていた」とにっこり。
「でもこんなにおっきいからあげを持ったのは人生で初めてで、こんなにおっきいの食べられたら幸せだなと思って」と声を弾ませた。「そのサイズでもぺろりと行けそうですか？」と聞かれると、「余裕ですね、100本食べたいです！」と力強く宣言していた。
同日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告。「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と発表。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけ、最後に直筆で自身のサインを添えた。
2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。その後に更新した自身のYouTubeチャンネルでは「今はですね、このお仕事が大好きなので、自分の体と赤ちゃんのことを第一優先で考えさせていただいて楽しくお仕事を続けさせていただいております」と語り、今年1月には福島県を旅する動画を公開し、元気な様子を伝えていた。
