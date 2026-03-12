“第1回WBC優勝メンバー”宮本慎也氏「たまたま席が横に」 元チームメイトとの仲良し観戦ショット披露「ラブラブで草」「楽しそう」 元ヤクルト・五十嵐亮太氏と
元東京ヤクルトスワローズの選手・コーチで2006年の第1回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝メンバーでもある宮本慎也氏（55）が10日、自身のインスタグラムを更新。同日に東京ドームで開催された1次ラウンドの日本対チェコ戦を観戦したことを報告した。
【写真】「ラブラブで草」仲良くWBCを観戦する宮本慎也氏＆五十嵐亮太氏
宮本氏は「今日 解体慎書で チェコ戦を観戦」と自身のYouTubeチャンネルの取材ために観戦したことを伝え、「たまたま席が横に りょーた 色んな話しながらイガちゃんねるにも少し顔出します」と、元チームメイトの五十嵐亮太氏（46）と共に観戦したことを報告。観客席で五十嵐氏と“仲良し”な様子を見せる写真を複数枚アップした。
この投稿にファンからは「イチャイチャしてるー」「楽しそうですね」「ラブラブで草」「そんなにお二人って仲良かったんですね〜」「何とも可愛らしいお2人」「貴女たち、仲良すぎでしょ笑」「野球デートですか 羨ましい」などのコメントが寄せられている。
【写真】「ラブラブで草」仲良くWBCを観戦する宮本慎也氏＆五十嵐亮太氏
宮本氏は「今日 解体慎書で チェコ戦を観戦」と自身のYouTubeチャンネルの取材ために観戦したことを伝え、「たまたま席が横に りょーた 色んな話しながらイガちゃんねるにも少し顔出します」と、元チームメイトの五十嵐亮太氏（46）と共に観戦したことを報告。観客席で五十嵐氏と“仲良し”な様子を見せる写真を複数枚アップした。
この投稿にファンからは「イチャイチャしてるー」「楽しそうですね」「ラブラブで草」「そんなにお二人って仲良かったんですね〜」「何とも可愛らしいお2人」「貴女たち、仲良すぎでしょ笑」「野球デートですか 羨ましい」などのコメントが寄せられている。