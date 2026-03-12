“第1回WBC優勝メンバー”宮本慎也氏「たまたま席が横に」 元チームメイトとの仲良し観戦ショット披露「ラブラブで草」「楽しそう」 元ヤクルト・五十嵐亮太氏と

“第1回WBC優勝メンバー”宮本慎也氏「たまたま席が横に」 元チームメイトとの仲良し観戦ショット披露「ラブラブで草」「楽しそう」 元ヤクルト・五十嵐亮太氏と