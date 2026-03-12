◇第6回WBC 1次ラウンドB組 イタリア9─1メキシコ（2026年3月11日 テキサス州ヒューストン）

イタリアの主将ビニー・パスクアンティノ内野手（28）が11日（日本時間12日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、メキシコ戦に「4番・一塁」で先発出場。大会史上初となる1試合3本塁打を放ち、イタリアの4戦全勝での突破に貢献した。

昨季ロイヤルズで32発を放った強打者で、イタリア代表の中心選手として主将を任されたパスクアンティノ。ところが、前日10日（同11日）の米国戦まで3試合、計12打数無安打と苦しんだ。

この日は2回の第1打席で初球、バットを横に寝かせ、セーフティーバントを試みるなど「どんな形でもいいからヒットを打ち、出塁してチームを助けたかった」と必死の姿勢を見せた。

その姿勢が実り続く2球目、相手先発・アサドの内角カットボールを捉え、右翼席に先制のソロアーチ。今大会待望の初安打が貴重な一発となった。6回の第3打席でも右越えソロを放つと、8回の第4打席でも右越えソロ。1試合3本塁打は第6回を迎えたWBC史上初の偉業となった。

イタリアは本塁打を放つと、アルマーニのジャケットを着てベンチに置かれたコーヒーマシンで抽出したエスプレッソを飲むのが本塁打セレブレーションとしてお決まりとなっている。

この日、パスクアンティノは3発を放ったため、3杯をゴクリと飲み干した。試合後のインタビューで「エスプレッソを3杯飲んでの登場ですね！今の気分はどう？」と尋ねられると「カフェインが効いてるよ！今は最高に興奮している」と頬を紅潮させた。

そして、「今のこの感情をどう言葉にすればいいか分からない。こんな感覚は初めて。まだ何も勝ち取ったわけではなく、プール（1次ラウンド）を突破して次に進んだだけだが、言葉になりません」と興奮冷めやらぬ様子でインタビューに答えた。

1試合3本塁打は「打ったことないから、クールな経験。でももっと重要なのは、序盤に得点できたこと。相手より多く点を取り、勝つという目標を達成できたこと。このチームを誇りに思う」と自身の記録よりもチームの勝利が何よりもうれしいと胸を張った。