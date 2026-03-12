日本ハムは１２日、前ハイポイント・ロッカーズ（米独立リーグ）で台湾代表のライル・リン捕手（２８）と契約合意に達したと発表した。背番号は「３８」。リンは、ＷＢＣ台湾代表として、６日の日本戦に「８番・捕手」で先発出場していた。２４年のプレミア１２の決勝では侍の巨人・戸郷から先制本塁打を放っていた。

リンは「皆さん、初めまして。台湾出身のキャッチャー、ライル・リンです。このたび、北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これから毎日しっかり練習に取り組み、全力でプレーしてチームの日本一に貢献できるよう精一杯頑張ります」と、コメントした。

昨年１１月のエスコンでの秋季キャンプに練習生として参加していた。木田ＧＭ代行は、「昨年の秋季キャンプにテスト生として参加してもらった後も、ずっと注目し続けてきました。ＷＢＣの台湾代表としてプレーしている姿を見て、改めてファイターズの日本一に貢献してくれると思い、このたび契約合意に至りました。今シーズンの開幕直前でのチーム合流になりますが、チームの力になってくれると大いに期待しています」とした。