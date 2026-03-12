◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ５―７ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国が４本塁打を放って逃げ切り、１位通過を決めた。準々決勝は１３日（日本時間１４日）に韓国と戦う。負けたベネズエラは１４日（同１５日）に日本と戦う。

試合前から球場内外で両チームのファンがお祭り騒ぎになって盛り上がっていた一戦。先取点を奪ったのはドミニカ共和国だ。１回表に先発右腕のロドリゲス（ダイヤモンドバックス）を攻略。１死からマルテ（ダイヤモンドバックス）が右前安打で出塁すると、続くＪ・ソト（メッツ）が、中堅右へ先取点となる２ランを放った。ドミニカ共和国ベンチはいきなり大騒ぎとなり、まるでサヨナラ勝ちしたかのようにナインがベンチを飛び出して本塁近くまで行ってＪ・ソトを出迎えた。

だが、ベネズエラもすぐに反撃。１回裏にはサイ・ヤング賞受賞経験もある先発右腕のアルカンタラ（マーリンズ）から１死一、二塁のチャンスを作ると、４番のＷｓ・コントレラス（レッドソックス）が右前適時打を放って１点を返し１点差に迫った。

３回にドミニカ共和国はマルテ（ダイヤモンドバックス）、ゲレロ（ブルージェイズ）の２本のソロが出て４―１。離されたくないベネズエラは、直後の３回裏に無死二塁からガルシア（ロイヤルズ）、アラエス（ジャイアンツ）の２者連続適時二塁打が出て再び１点差に迫った。それでもドミニカ共和国打線の一発攻勢は止まらず、４回にタティスが左翼席に３ランを放ち、７―３となってスタンドが揺れるほど大興奮の渦に包まれた。その後はドミニカ共和国がリードを守って逃げ切った。ベネズエラは９回に２点を奪って２点差に迫ったが及ばなかった。

ベネズエラは勝てば１位突破だったが、同組のライバルに屈した。１試合４被弾と投手陣が踏ん張りきれなかった。日本は大谷、吉田、鈴木らメジャー勢が好調。ベネズエラにとっては、投手の踏ん張りが一つのカギとなりそうだ。