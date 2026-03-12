女性アイドルグループ「Ｄｅｖｉｌ ＡＮＴＨＥＭ．」の竹越くるみが１２日、ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・前８時）に３度目のゲスト出演を果たした。

過去の出演時には「『ラヴィット！』史上最もフォロワーの少ない私…」と自虐的に語っていたが、冒頭で「（昨年６月に）初めて出演した時に４００人近くフォロワーが増えて、前回（昨年１２月に）出た時には何と８０人増えました」と喜びの報告。ＭＣの麒麟・川島明から「大したもんや。ロフトプラスワンが見えてきたな、今日も８０人増やそう」とツッコまれ、スタジオは笑いに包まれた。

誰がモノマネをしているかを当てるクイズ企画では、ＩＫＫＯの“全力モノマネ”を披露。チームとして敗戦し、人生３度目というビリビリいすの“餌食”となった。竹越は「２時間たっぷりオープニング、ずっと楽しくて笑顔が止まりませんでした。今回もしっかりとビリビリを食らいました。『バカ舌王』は回避できましたが、難しかったです。プライベートでも『バカ舌王』をやって味覚を研ぎ澄ましておきたいと思います。今日の『ラヴィット！』も最高でした」とコメントした。

同グループは「Ｍａｋｅ Ｓｏｍｅ Ｎｏｉｓｅ」をキャッチコピーに、どこよりも楽しく沸くことができるライブを追求。２０２３年５月に「ａｒ」でメジャーデビューした。