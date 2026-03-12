aespaウィンター、肩出しワンピショットに絶賛の声「スタイル抜群」「春っぽくて可愛い」
【モデルプレス＝2026/03/12】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が3月11日、自身のInstagramを更新。ホルターネックのロングワンピース姿を披露した。
【写真】紅白出場K-POP美女「華奢な肩が綺麗」春先取りワンピで素肌輝く
ウィンターは新芽の絵文字とともに、写真を複数枚投稿。公園のような場所で撮影された、美しい肩のラインが際立つピンクのホルターネックロングワンピースに、赤のサンダルを合わせたスタイルを披露した。そのほか、室内で撮影された姿や、フルーツやウニの寿司など食事の写真などが公開されている。
この投稿にファンからは「春ワンピが最高に似合う」「スタイル抜群」「華奢な肩が綺麗」「天使すぎる」「春っぽくて可愛い」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
