櫻坂46森田ひかる、“ホゲータ”風衣装で登場 ライブ後のリラックス法明かす「照明をたくさん浴びると目が疲れてしまうので」
【モデルプレス＝2026/03/12】櫻坂46の森田ひかるが3月12日、都内で開催された「Pokemon Sleep 就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会」（※1つ目の「e」はアキュートアクセント付き）に、お笑いコンビ・マユリカの阪本、中谷とともに出席。自身がリラックスするために行っていることを明かした。
【写真】24歳櫻坂46人気メン、“ポケモン風”ショーパンコーデで美脚スラリ
森田は「ポケットモンスター」のキャラクター・ホゲータをイメージした衣装で、マユリカの2人はパジャマ姿で登場。森田はマユリカを見ると「ペアルックみたいで可愛い」と笑った。
イベントでは、睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep（ポケモンスリープ）』が公開したリラックス体操「ほげーたいそう」にちなみ、自身がリラックスしている「ほげーの瞬間」を公開。森田は頭皮マッサージを行っている写真を紹介し、「ライブだったり、照明をたくさん浴びると目が疲れてしまうので、そういう日はこうやって頭皮をほぐすことで結構リラックスして眠れるのでよくやっています」と明かした。
その後、体に力を入れた後に“ほげー”っと力を抜く「ほげーたいそう」を、森田、マユリカ、そしてホゲータが実演。「親指で押すのがポイントです」など、マユリカにアドバイスしながら体操を終えた森田は「こうして皆さんとできると思っていなかったので嬉しかったですし、登壇してきた時より体もポカポカしていますし、リラックスしてます」と微笑んだ。
また、「ほげーたいそう」を続けるコツを問われた阪本がフリップに「パーソナルホゲーナーに厳しく管理される」と独自の用語で回答した際には、手本となる動画に出演していた森田が“パーソナルホゲーナー”として「全然呼ばれたらいつでも」と前向きにコメント。中谷は「簡単に言わんほうがいいですよ」とツッコミを入れて笑いを誘っていた。
終わりに森田は「今日はホゲータ師匠も来てくださって、マユリカのお2人方にも来てくださって、本当にすごく楽しかった」とイベントの感想を口にすると、「今後、私もライブ前だったりとかすごく緊張する機会も多いので、ほげーたいそうをメンバーにも広めて一緒にやって、みんなで良い睡眠をとれたらなと思っています」と語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆森田ひかる、リラックス法明かす
◆森田ひかる、“パーソナルホゲーナー”に
