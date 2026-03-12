“ハリポタ”スタジオツアー東京「ホグワーツからの招待状」に限定フード、組分け帽子タルトやダイアゴン横丁アフヌン
【女子旅プレス＝2026/03/12】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」を、2026年3月18日（水）から9月6日（日）まで開催。連動して、館内のレストランとカフェでは、物語のはじまりであるホグワーツ入学の名場面をテーマにした限定フード＆スイーツを展開する。
主人公ハリーが初めてホグワーツへと足を踏み入れた“物語のはじまり”を追体験できる同企画にあわせ、映画の印象的なシーンをモチーフにしたスペシャルメニューが登場。
ハリーのもとに届いた大量のレターを3種のフレーバーで表現した「入学許可証のクレープ」や、“組分けの儀式”をテーマに、カットするまで4寮のうちどのカラークリームが出るかわからない「組分け帽子チョコレートタルト」など、ファン心理をくすぐるメニュー揃いだ。
初のクィディッチの試合をイメージしたハーフ＆ハーフのピザ「クィディッチピザ 〜グリフィンドールVSスリザリン〜」では、スニッチに見立てたライスコロッケを使って映画のワンシーンのような写真撮影も楽しめる。
バックロットカフェでは、ハリーとハグリッドが買い物に出かけるシーンをテーマにした「ダイアゴン横丁の買い物リスト アフタヌーンティー」を提供。ミニヘドウィグのケーキや魔法の杖のチュロスなど、細部まで作り込まれたスイーツが並ぶ。事前予約限定の「アフタヌーンティーパッケージ」を利用すれば、賢者の石や禁じられた森をイメージした特別なウェルカムドリンクも堪能できる。
また、毎年春のバタービールシーズンに合わせて、フロッグカフェでは、新作の「バタービールミニサンデー」を提供。キャラメル味のアイスとザクザク食感のパイが相性抜群の逸品だ。また、スタジオツアー東京や原宿のショップにて、バタービールと対象フードをセットで購入すると、数量限定のオリジナル缶バッジがプレゼントされる。（女子旅プレス／modelpress編集部
開催期間：2026年3月18日（水）〜9月6日（日）
所在地：東京都練馬区春日町1-1-7
アクセス：西武豊島線「豊島園駅」、または都営地下鉄大江戸線「豊島園駅」から徒歩5分
