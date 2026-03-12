沖田愛加アナ、ミニスカ×ニットコーデにファン絶賛「可愛すぎる」「ドキドキした」
【モデルプレス＝2026/03/12】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が3月11日、自身のInstagramを更新。お気に入りの組み合わせのコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】29歳美人アナ「最強の組み合わせ」ミニスカ×ニットで彼女感溢れる
沖田アナは「ニットとミニスカの組み合わせがすき。笑」とつづり、リール動画を投稿。シャギーな素材の白いニットに、スラリと美しい脚が際立つベージュのミニのプリーツスカートを合わせたコーディネートを披露した。動画にはこちらに背を向けてバルコニーにもたれていた沖田アナが振り返り、髪の毛を直したり手を振ったりといったキュートな様子が収められている。
この投稿に「可愛すぎる」「最強の組み合わせ」「脚綺麗」「待ち合わせみたいでドキドキした」などと、反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳美人アナ「最強の組み合わせ」ミニスカ×ニットで彼女感溢れる
◆沖田愛加アナ、美脚際立つミニスカコーデ披露
沖田アナは「ニットとミニスカの組み合わせがすき。笑」とつづり、リール動画を投稿。シャギーな素材の白いニットに、スラリと美しい脚が際立つベージュのミニのプリーツスカートを合わせたコーディネートを披露した。動画にはこちらに背を向けてバルコニーにもたれていた沖田アナが振り返り、髪の毛を直したり手を振ったりといったキュートな様子が収められている。
◆沖田愛加アナの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「最強の組み合わせ」「脚綺麗」「待ち合わせみたいでドキドキした」などと、反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】