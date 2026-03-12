FANTASTICS・澤本夏輝、写真集ジャンル初1位 エガちゃん写真集、初のTOP3入り【オリコンランキング】
ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの澤本夏輝の1stフォトエッセイ『澤本夏輝1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』』が、3月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間2.0万部を売り上げ、2位にランクイン。ジャンル別「写真集」では自身初の1位を獲得した。
【中面カット】かっこいい…写真集でさまざまな表情をみせた澤本夏輝
本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヵ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」（ジーエルナイン ファンタスティックス ブックス）の第1弾。澤本のダンスで鍛え上げた体と今の心の内側をみせる「究極の自己紹介本」となっている。澤本は本作の刊行にあたり「この撮影で進化した僕を、ぜひ楽しみにしていてください」と公式コメントを寄せている。
そのほかジャンル別「写真集」3位には、ピン芸人・江頭2:50の還暦記念として、俳優・二階堂ふみが撮影した写真集『江頭2:50還暦記念写真集 正面突破』が、週間売上0.3万部でランクイン。前週3月9日付の5位から順位をあげ、本作初のTOP3入りを果たした。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日＞
