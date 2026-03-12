昨年１２月に結婚と妊娠を同時発表した元乃木坂４６のタレント・松村沙友理が１２日、都内で行われた、Ｈａｐｐｙくじ「セブン‐イレブン」の商品発表会に出席。第１子出産を生報告した。

今回発表されたＨａｐｐｙくじは、からあげ棒などをはじめ、セブン−の人気商品を模したグッズが当たる。松村は、乃木坂時代に生田絵梨花と派生ユニット「からあげ姉妹」として活動していたため今回のイベントにキャスティングされた。

実際よりも数倍大きなからあげ棒の巨大クッションを手に報道陣の撮影に応じた松村は「からあげ棒をめでてください」と求められると、赤子のように抱きかかえて「よちよち」とノリノリで返答。複数パターンのポーズを求められても気さくに笑顔で応じて、場を和ませた。

そんなからあげ棒のクッションに松村自身も興味津々。「プライベートでもからあげが大好きでセブン‐イレブンさん行くといつもからあげ棒を買ってた」とし、「こんなに大きな唐揚げ棒を持ったのは人生で初めて」と目を輝かせ、司会から「そのサイズもぺろりと行けそうですか？」と問われると「余裕ですね！１００本食べたいです」と豪語した。

また同じく、グッズの一つである、セブン−の「ゴールドシリーズ」のパッケージがデザインされた、食欲をそそる巨大なブランケットにも触れて「おいしそう、本当に間違えて食べちゃいますね」とニヤリ。「出産頑張ったので、おなかペコペコで栄養取らないといけないので、これも１００枚お願いします！」とおちゃめにおねだりもしていた。