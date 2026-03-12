【ワシントン＝阿部真司】イラン南部ホルムズガン州の女子小学校で少なくとも１７５人の児童らが死亡したとされる空爆について、米紙ニューヨーク・タイムズは１１日、米軍が予備調査で、米軍の過失による誤爆だったと結論づけたと報じた。

古い地図データを使ったことが主因だという。

報道によると、米中央軍は国防総省傘下の情報機関「国防情報局（ＤＩＡ）」から提供された地図データに基づき攻撃目標を特定したが、データでは学校が軍事施設に分類されていた。

小学校の建物はイランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」の施設に隣接し、２０１３年時点では同隊の一部だった。米軍は古いデータが更新されなかった理由などを調べている。攻撃には米国の巡航ミサイル「トマホーク」が使用された。

トランプ大統領は１１日、報道について記者団に問われたが、「私は知らない」と語った。７日にはイランによる攻撃との見方を示したが、９日には「（調査結果を）受け入れる」と述べていた。

同紙は「ここ数十年で最も致命的なミスの一つ」と指摘している。トランプ政権に対する批判が米国内外で強まるとみられる。