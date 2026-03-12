昨季王者パリSGやレアルが快勝! 首位通過アーセナルは連勝が8でストップ:CL決勝T1回戦第1戦2日目

昨季王者パリSGやレアルが快勝! 首位通過アーセナルは連勝が8でストップ:CL決勝T1回戦第1戦2日目