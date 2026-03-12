昨季王者パリSGやレアルが快勝! 首位通過アーセナルは連勝が8でストップ:CL決勝T1回戦第1戦2日目
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦2日目が11日に開催された。
昨季王者のパリSGはホームにチェルシーを迎え、FWフビチャ・クバラツヘリアの2ゴールなどで5-2の大勝。MF守田英正が後半17分に途中出場したスポルティングは、アウェーで初出場のボデ・グリムトに0-3で敗れた。
レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでマンチェスター・シティと激突。MFフェデリコ・バルベルデのハットトリックにより、注目の一戦を3-0で制した。
リーグフェーズを首位で突破したアーセナルは敵地でレバークーゼンと対決。1-1のドローに終わり、欧州CL開幕からの連勝は8で止まった。
以下、決勝トーナメント1回戦第1戦の結果&第2戦の日程
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】
[第1戦]
3月10日(火)
ガラタサライ 1-0 リバプール
A・マドリー 5-2 トッテナム
アタランタ 1-6 バイエルン
ニューカッスル 1-1 バルセロナ
3月11日(水)
レバークーゼン 1-1 アーセナル
パリSG 5-2 チェルシー
ボデ・グリムト 3-0 スポルティング
R・マドリー 3-0 マンチェスター・C
[第2戦]
3月17日(火)
スポルティング 26:45 ボデ・グリムト
チェルシー 29:00 パリSG
マンチェスター・C 29:00 R・マドリー
アーセナル 29:00 レバークーゼン
3月18日(水)
バルセロナ 26:45 ニューカッスル
トッテナム 29:00 A・マドリー
リバプール 29:00 ガラタサライ
バイエルン 29:00 アタランタ
昨季王者のパリSGはホームにチェルシーを迎え、FWフビチャ・クバラツヘリアの2ゴールなどで5-2の大勝。MF守田英正が後半17分に途中出場したスポルティングは、アウェーで初出場のボデ・グリムトに0-3で敗れた。
レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでマンチェスター・シティと激突。MFフェデリコ・バルベルデのハットトリックにより、注目の一戦を3-0で制した。
以下、決勝トーナメント1回戦第1戦の結果&第2戦の日程
【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】
[第1戦]
3月10日(火)
ガラタサライ 1-0 リバプール
A・マドリー 5-2 トッテナム
アタランタ 1-6 バイエルン
ニューカッスル 1-1 バルセロナ
3月11日(水)
レバークーゼン 1-1 アーセナル
パリSG 5-2 チェルシー
ボデ・グリムト 3-0 スポルティング
R・マドリー 3-0 マンチェスター・C
[第2戦]
3月17日(火)
スポルティング 26:45 ボデ・グリムト
チェルシー 29:00 パリSG
マンチェスター・C 29:00 R・マドリー
アーセナル 29:00 レバークーゼン
3月18日(水)
バルセロナ 26:45 ニューカッスル
トッテナム 29:00 A・マドリー
リバプール 29:00 ガラタサライ
バイエルン 29:00 アタランタ