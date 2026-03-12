　UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦2日目が11日に開催された。

　昨季王者のパリSGはホームにチェルシーを迎え、FWフビチャ・クバラツヘリアの2ゴールなどで5-2の大勝。MF守田英正が後半17分に途中出場したスポルティングは、アウェーで初出場のボデ・グリムトに0-3で敗れた。

　レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウでマンチェスター・シティと激突。MFフェデリコ・バルベルデのハットトリックにより、注目の一戦を3-0で制した。

　リーグフェーズを首位で突破したアーセナルは敵地でレバークーゼンと対決。1-1のドローに終わり、欧州CL開幕からの連勝は8で止まった。

以下、決勝トーナメント1回戦第1戦の結果&第2戦の日程

【決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)】

[第1戦]

3月10日(火)

ガラタサライ 1-0 リバプール

A・マドリー 5-2 トッテナム

アタランタ 1-6 バイエルン

ニューカッスル 1-1 バルセロナ

3月11日(水)

レバークーゼン 1-1 アーセナル

パリSG 5-2 チェルシー

ボデ・グリムト 3-0 スポルティング

R・マドリー 3-0 マンチェスター・C

[第2戦]

3月17日(火)

スポルティング 26:45 ボデ・グリムト

チェルシー 29:00 パリSG

マンチェスター・C 29:00 R・マドリー

アーセナル 29:00 レバークーゼン

3月18日(水)

バルセロナ 26:45 ニューカッスル

トッテナム 29:00 A・マドリー

リバプール 29:00 ガラタサライ

バイエルン 29:00 アタランタ