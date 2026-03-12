松村沙友理、第1子は“ニコニコちゃん”「アイドルの素質がある」 幸せな日々明かす
元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ『セブン‐イレブン』商品発表会に登壇。第1子の様子を明かした。
【写真】満面の笑顔がかわいい！ママになった松村沙友理
冒頭で「さゆりんご、ままりんごになりました！みなさんにハッピーをお届けします！」とあいさつした松村は、最近ハッピーを感じた出来事を聞かれると「無事に出産いたしまして」と改めて報告。
「すごいハッピーで、うちの子すごい笑ってくれるんですよ、もうニコニコちゃんで、こんなに赤ちゃんって笑うんだって」と穏やかな笑顔からハッピーをにじませた。「もう日々幸せ。ハッピーをもらいつつ、ちょっとこの子はもしかしてアイドルの素質があるなっていうのを感じてますね」と告白した。
「毎日なにか話しかけたらニコニコ笑ってくれて、私がテレビ見ててパッと（赤ちゃんを）見たら笑ってくれてたりとか。日々ハッピーですね」とアイドルの遺伝子が受け継がれていると声を弾ませた。
松村は同日、自身のインスタグラムで第1子出産を報告。「無事に第一子を出産し宝物がやってきてくれました。小さな身体を懸命に動かす我が子を守る日々に、抱えきれないほどの愛と幸せを感じております」と発表。「今後とも温かく見守って頂けると嬉しいです」と呼びかけ、最後に直筆で自身のサインを添えた。
松村は、2025年12月3日に自身のインスタグラムを通じ、年上の一般男性と約2年の交際期間を経て結婚・妊娠を発表。その後に更新した自身のYouTubeチャンネルでは「今はですね、このお仕事が大好きなので、自分の体と赤ちゃんのことを第一優先で考えさせていただいて楽しくお仕事を続けさせていただいております」と語り、今年1月には福島県を旅する動画を公開し、元気な様子を伝えていた。
