お笑いコンビ「TKO」の木本武宏さんが自身のSNSを更新。1月から手伝い始めた実家の自動車工場の再建について、現況を報告しました。

【写真を見る】【 TKO・木本武宏 】 実家の自動車工場の再建へ 現況を報告 「手伝い始めて2ヶ月が経ってやっていくことが色々見えてきた」





木本さんは「実家のキモトモータース(木本自動車)を手伝い始めて2ヶ月が経ってやっていくことが色々見えてきた。」と投稿。









続けて「販売、修理、点検、車検といういわゆる従来の町の車屋さんとしてやってきて数年前から業績に苦しんできたけど、軽自動車の買取と代車用のレンタカーに小規模ながら集中してみたら少しずつ回り出した。ほんの少しの変化やけど。」と、新たに業務に取り組んだ結果、業績が少し上向いてきたことを明かしました。









具体的には「SNSで投稿してから連絡をくれた方や知人の繋がりでいくつかの車屋さんと横のつながりを強化して、買い取った車を薄利でいいから短期間で販売を完了してしまう」「代車の足りない車屋さんに一社でも多くレンタカーを承る旨を伝えておく。」といった業務を取り入れていったということです。









木本さんは、「薄利でもそれに付随して細かな仕事がもらえるということも知った。まずはここから。」と、再生に手応えを感じているようです。









そして「まだまだ幼稚園児レベルのアイデアしか出せてないかもやけどここから頑張らせてもらいます！」と、さらなる再生に意欲を示しました。









木本さんは1月19日の投稿で、戦後80年近く続く実家の自動車工場の経営状態が芳しくなく、弟から「兄貴、手伝ってくれないか」と相談を受けたことを明かし、家業の存続に向けて協力する決意を表明していました。



【担当：芸能情報ステーション】