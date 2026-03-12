ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は11日（日本時間12日）、各地で1次ラウンド最終戦が行われ、決勝ラウンドに進む8チームが決定、準々決勝の組み合わせも決まった。日本（C組1位）は15日午前10時（日本時間）からマイアミでベネズエラ（D組2位）と対戦する。

ベネズエラのWBCでの最高成績は、09年第2回大会の4強進出で、ネット上では「これからが本番」「ベネズエラかぁ、きちー」「ドミニカよりわずかにマシ」「ドミニカVSベネズエラまじでおもろかった。 ほんっまにおもろかった。どっちが来ようと地獄なんはよくわかった」「さあ侍ジャパン、頼むぜ！」などの声が上がっている。

日本がベネズエラに勝利した場合は、15日午前4時からヒューストンで行われるイタリア（B組1位）対プエルトリコ（A組2位）の勝者と準決勝で対戦する。

もう一方のブロックの準々決勝は、韓国（C組2位）が14日午前7時半からマイアミでドミニカ共和国（D組1位）、米国（B組2位）が14日午前9時からヒューストンでカナダ（A組1位）と激突する。

準々決勝のカードは以下の通り。

カナダ（A組1位）─米国（B組2位）

プエルトリコ（A組2位）─イタリア（B組1位）

日本（C組1位）─ベネズエラ（D組2位）

韓国（C組2位）─ドミニカ共和国（D組1位）