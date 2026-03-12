◎全国の天気

晴れる所が多いでしょう。

関東はにわか雨もなく洗濯日和ですが、引き続きスギ花粉がピークとなっています（東北や関東は3月下旬にかけて続く予想です）。

東京ではヒノキ花粉も飛び始めていますが、関東でのヒノキ花粉は3月下旬から4月上旬にかけてがピークとなりそうです。花粉が心配という方は、もうしばらく洗濯物は屋内で干すか、外から取り込む際によく払うようにしましょう。

北海道はオホーツク海側を中心に雪や吹雪となりそうです。また、午後は九州や中国地方、静岡、新潟で雨や雪の降る所があるでしょう。九州や沖縄では雷雨にご注意ください。

◎予想最高気温

前日と同じくらいの所が多く、大体この時期らしい気温でしょう。東京は13℃、名古屋は14℃、大阪は13℃、福岡は15℃の予想です。高知は前日より3℃高い17℃で、日差しが暖かいでしょう。一方、北日本は北風が冷たく感じられそうです。札幌は3℃、仙台は11℃の予想です。

◎週間予報

13日(金)は北海道や東日本で雲が増えるでしょう。東京は雲が増えて北風が強まるため、一段と寒くなりそうです。土日は関東から西日本では晴れて、少し暖かくなる見込みです。

14日(土)の名古屋は18℃まで上がり、桜のつぼみがふくらみそうです。名古屋は来週20日(金)にも桜開花の便りが届くかもしれません。なお、来週19日(木)は広い範囲で天気が崩れるでしょう。